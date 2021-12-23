Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz hakkında bomba iddia! Bu haber seyirciyi üzecek! Final yakın gözüküyor!Telekız ne demek, TDK'ya göre Telekız kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Büşra isminin anlamı nedir, Büşra ne demektir? Kuranda geçiyor mu?İstanbul'a ne zaman kar yağacak 2022? Kar yağacak mı? İstanbul 5 günlük hava durumu2022 Kocaeli Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 106930183Temre isminin anlamı nedir, Temre ne demektir? Kuranda geçiyor mu?VGM bursu ne zaman açıklanacak 2022? VGM burs sonuçları açıklandı mı 2022?Türkiye'nin 'Bebetosu' Burak Kut'un eşi Cansen Yeni 'çirkin' yorumlarına daha fazla dayanamadı! "Allah çirkin şansı versin"Nilay isminin anlamı nedir, Nilay ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Martı isminin anlamı nedir, Martı ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
İstanbul2 °C
  1. HABERLER
  2. NE, NEDİR
  3. Nilay isminin anlamı nedir, Nilay ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Nilay isminin anlamı nedir, Nilay ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Nilay isminin anlamı; ayın parlaklığı olarak bilinmektedir. Bu içeriğimizde Nilay isminin özellikleri, isim analizi, kader sayısı, Nilay isminin Kuran’da geçip geçmediği, isminin kökeni, cinsiyeti, harf sayısı ve rengi gibi bir çok araştırmayı sizler için yayınlıyoruz.

Nilay isminin anlamı nedir, Nilay ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Nilay isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Nilay ismi ne demek, Nilay ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor. 

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Nilay isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Nilay İsminin anlamı nedir? TDK Nilay anlamı:

Nilay ismi Türk dil kurumunda Ayın parlaklığı olarak  tanımlanmaktadır. halk arasında Nilay isminin anlamı, günümüzde ayın parlaklığı demektir. Aynı zamanda Nilay, iki nehir arasını temsil eder. Bu nehirler ise, Serhan ve Ceyhan nehirleri ile Fırat ve Dicle nehirleridir. Son zamanlarda ebeveynler tarafından en çok araştırılan isimler arasında yer alan Nilay, naif ve zarif bir söylenişe sahip olduğu için kız çocuklarına uzun yıllardan beridir verilen bir isim olarak bilinmektedir.

Nilay İsmi Kuranda geçiyor mu?

Nilay ismi Kur’an’da geçmiyor

Nilay isminin kökeni:

Nilay ismi Farsça -Türkçe kökenli bir isimdir. Türkiye'de yaklaşık 20968 kişi tarafından yoğun olarak kullanılmaktadır.

kız bebek isim anlamları

Nilay isminin cinsiyeti:

Kız ismi olarak kullanılmaktadır.

Nilay isminin rengi:

Şeftali

Nilay ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 5 harf bulunmaktadır.

Nilay isminin Harf Analizi Nedir ?

Nilay ismi 5 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

N : Sağduyulu, utangaç

İ : Duygusal, sezgisel, sanatçı

L : Sanatsal, naif, yetenekli

A : Öncü, lider, mantıklı

Y : Başına buyruk, depresif

nedir

Nilay isminin Numerolojisi Kaçtır?

Nilay ismi 5 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

N : 17

İ : 12

L : 15

A : 1

Y : 28

= 73 Nilay İsminin Numeroloji Toplamı 73’dir.

Nilay isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Nilay ismi 5 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Nilay isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

N: 5   İ: 9   L: 3   A: 1   Y: 7 = 25

2 5 = 7 Kader sayısıdır

Nilay isminin 7 kader sayısına göre kişilik özellikleri

7 – Daima eleştirel bir kişiliğe sahip olması onun analiz yönüne büyük katkı sağlar. Zeki ve baskın karakterli olması çözülmesi kolay olmayan sorunların altından kalkmasını yardımcı olur. Ruhsal yönden kuvvetli bir yapıya sahiptir. Derinlere dalarak konuları en ince ayrıntısına kadar irdeler. Değişken yapısı nedeniyle çevredekiler ona soğuk davranışlar gösterse de o yalnız kalma duygusunu bir kenara atmalı ve  insanlara karşı soğuk ve mesafeli durmaktan kaçınmalıdır.

anlamı nedir?erkek bebek isim anlamları

En çok kullanılan erkek ve kız bebek isimleri! En çok tercih edilen isimler 20202020'nin En çok kullanılan erkek ve kız bebek isimleri açıklandı!

2021 Erkek bebek isimleri! En Trend Havalı Erkek İsimleri2021 En güzel anlamlı ERKEK bebek isim önerileri! Birbirinden farklı yüzlerce isim

Kız isimleri ve anlamları 2021 - En Trend, Güncel havalı kız isimleri2021 En güzel, anlamlı Kız bebek isim önerileri! 

 

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT