Nilay isminin anlamı nedir, Nilay ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Nilay isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Nilay ismi ne demek, Nilay ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor.

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Nilay isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Nilay İsminin anlamı nedir? TDK Nilay anlamı:

Nilay ismi Türk dil kurumunda Ayın parlaklığı olarak tanımlanmaktadır. halk arasında Nilay isminin anlamı, günümüzde ayın parlaklığı demektir. Aynı zamanda Nilay, iki nehir arasını temsil eder. Bu nehirler ise, Serhan ve Ceyhan nehirleri ile Fırat ve Dicle nehirleridir. Son zamanlarda ebeveynler tarafından en çok araştırılan isimler arasında yer alan Nilay, naif ve zarif bir söylenişe sahip olduğu için kız çocuklarına uzun yıllardan beridir verilen bir isim olarak bilinmektedir.

Nilay İsmi Kuranda geçiyor mu?

Nilay ismi Kur’an’da geçmiyor

Nilay isminin kökeni:

Nilay ismi Farsça -Türkçe kökenli bir isimdir. Türkiye'de yaklaşık 20968 kişi tarafından yoğun olarak kullanılmaktadır.

Nilay isminin cinsiyeti:

Kız ismi olarak kullanılmaktadır.

Nilay isminin rengi:

Şeftali

Nilay ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 5 harf bulunmaktadır.

Nilay isminin Harf Analizi Nedir ?

Nilay ismi 5 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

N : Sağduyulu, utangaç

İ : Duygusal, sezgisel, sanatçı

L : Sanatsal, naif, yetenekli

A : Öncü, lider, mantıklı

Y : Başına buyruk, depresif

Nilay isminin Numerolojisi Kaçtır?

Nilay ismi 5 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

N : 17

İ : 12

L : 15

A : 1

Y : 28

= 73 – Nilay İsminin Numeroloji Toplamı 73’dir.

Nilay isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Nilay ismi 5 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Nilay isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

N: 5 İ: 9 L: 3 A: 1 Y: 7 = 25

2 + 5 = 7 Kader sayısıdır

Nilay isminin 7 kader sayısına göre kişilik özellikleri

7 – Daima eleştirel bir kişiliğe sahip olması onun analiz yönüne büyük katkı sağlar. Zeki ve baskın karakterli olması çözülmesi kolay olmayan sorunların altından kalkmasını yardımcı olur. Ruhsal yönden kuvvetli bir yapıya sahiptir. Derinlere dalarak konuları en ince ayrıntısına kadar irdeler. Değişken yapısı nedeniyle çevredekiler ona soğuk davranışlar gösterse de o yalnız kalma duygusunu bir kenara atmalı ve insanlara karşı soğuk ve mesafeli durmaktan kaçınmalıdır.

2020'nin En çok kullanılan erkek ve kız bebek isimleri açıklandı!

2021 En güzel anlamlı ERKEK bebek isim önerileri! Birbirinden farklı yüzlerce isim

2021 En güzel, anlamlı Kız bebek isim önerileri!