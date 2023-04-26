Nisvan isminin anlamı nedir, Nisvan ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Nisvan isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Nisvan ismi ne demek, Nisvan ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor.

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Nisvan isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

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Nisvan İsminin anlamı nedir? TDK Nisvan anlamı:

Nisvan ismi Türk Dil Kurumunda Kadınlar anlamında tanımlanmaktadır.

Nisvan İsmi Kuranda geçiyor mu?

Nisvan ismi Kuran-ı Kerim'de geçmemektedir.

Nisvan isminin kökeni:

Nisvan ismi Arapça kökenli bir isimdir. Türkiye'de kullanılmamaktadır.

Nisvan isminin cinsiyeti:

Kız ismi olarak kullanılmaktadır.

Nisvan isminin rengi:

Magenta

Nisvan ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 6 harf bulunmaktadır.

Nisvan isminin Harf Analizi Nedir ?

Nisvan ismi 6 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

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N : Sağduyulu, utangaç

İ : Duygusal, sezgisel, sanatçı

S : Güçlü/üretken, hayalci, sevilen

V : Devrimci/asi, farklı

A : Öncü, lider, mantıklı

N : Sağduyulu, utangaç

Nisvan isminin Numerolojisi Kaçtır?

Nisvan ismi 6 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

N : 17

İ : 12

S : 22

V : 27

A : 1

N : 17

= 96 – Nisvan İsminin Numeroloji Toplamı 96’dir.

Nisvan isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Nisvan ismi 6 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Nisvan isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

N: 5 İ: 9 S: 1 V: 4 A: 1 N: 5 = 25

2 + 5 = 7 Kader sayısıdır

Nisvan isminin 7 kader sayısına göre kişilik özellikleri

7 – Daima eleştirel bir kişiliğe sahip olması onun analiz yönüne büyük katkı sağlar. Zeki ve baskın karakterli olması çözülmesi kolay olmayan sorunların altından kalkmasını yardımcı olur. Ruhsal yönden kuvvetli bir yapıya sahiptir. Derinlere dalarak konuları en ince ayrıntısına kadar irdeler. Değişken yapısı nedeniyle çevredekiler ona soğuk davranışlar gösterse de o yalnız kalma duygusunu bir kenara atmalı ve insanlara karşı soğuk ve mesafeli durmaktan kaçınmalıdır.

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