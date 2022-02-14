İçişleri Bakanlığı mühendisleri tarafından geliştirilen ve 10 Ocak tarihinde 50 ildeki nüfus müdürlüklerinde hizmet vermeye başlayan “Nüfusmatik” uygulaması, ülke genelinde yaygınlaştırıldı. Böylelikle nüfus müdürlüklerinin iş yükü azaltılırken, vatandaşlara işlemelerini daha kolay yapabilme imkanı sağlandı. Peki, Nüfusmatik nedir, ne işe yarar? Hangi illerde var, nerede? 81 ilde e imza yükleme nasıl yapılır? İşte, detaylar...

NÜFUSMATİK NEDİR, NE İŞE YARAR? HANGİ İLLERDE VAR, NEREDE? 81 İLDE E İMZA YÜKLEME

İlk etapta 50 ilde faaliyete başlayan Nüfusmatiklerde bir ayda 10 bini aşkın kişi işlem gerçekleştirdi. Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı sahibi olan vatandaşlar, Nüfusmatikte yer alan parmak izi cihazı ile kimlik doğrulaması yaptıktan sonra kimlik kartı işlemleri (Bilgi görüntüleme, pin, kişisel mesaj değiştirme vb.), adres beyanı, kimlik kartı başvurusu, 15 yaş altı çocukların ebeveynleri tarafından kimlik kartı başvurusu, kimlik kartına e-imza yükleme, kimlik kartına sürücü belgesi yükleme, randevu işlemlerini gerçekleştirebiliyor.

Nüfusu 50 binin üzerinde olan muhtarlıklarda, havalimanlarında, belediyelerde ve Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nde Nüfusmatiklerin yer almasına ilişkin planlamalar ise devam ediyor.

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