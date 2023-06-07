Numan Kurtulmuş nereli? Numan Kurtulmuş kaç yaşında? İşte Numan Kurtulmuş'un biyografisi

Numan Kurtulmuş Kimdir? Nerelidir? Kaç Yaşında?

AK Parti'nin önemli isimlerinden olan Numan Kurtulmuş, Türk siyasetçi, akademisyen ve yazardır. 1959 yılında Türkiye'nin Mardin ilinde doğan Kurtulmuş, Mardinli bir ailenin çocuğudur. Şu anda 63 yaşındadır.

Numan Kurtulmuş eşi, ailesi

Numan Kurtulmuş, evli ve üç çocuk babasıdır. Eşi Sevgi Kurtulmuş ile evlidir. Eşi Sevgi Kurtulmuş, Türk edebiyatı ve kadın çalışmaları üzerine çalışmalar yapmış bir akademisyendir. Numan Kurtulmuş'un üç çocuğu bulunmaktadır.

Haberin Devamı

Siyasi Kariyeri

Numan Kurtulmuş, siyasi kariyerine Refah Partisi'nde başlamış ve ardından Fazilet Partisi'nde aktif rol oynamıştır. 2001 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AK Parti) kurucu üyeleri arasında yer alarak siyasete devam etmiştir. AK Parti'de çeşitli görevler üstlenen Kurtulmuş, 2007-2009 yılları arasında Parlamento Başkanı olarak görev yapmıştır. Ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı gibi önemli bakanlık görevlerinde bulunmuştur. Halen AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesidir.

Haberin Devamı

Numan Kurtulmuş'un Son Gelişmeleri

Numan Kurtulmuş, siyasi kariyeri boyunca Türk siyasetine yaptığı katkılar ve liderlik vasıflarıyla dikkat çeken bir isim olmuştur. Güncel olarak ise AK Parti'nin MKYK üyesi olarak partinin yönetiminde etkin bir rol oynamaktadır. Son dönemde hükümetin politikalarında ve Türkiye'nin iç ve dış ilişkilerindeki gelişmelerde Kurtulmuş'un söylemleri ve tutumları yakından takip edilmektedir.

Sağlık Bakanı Koca, İstanbul'a dev hastane müjdesini verdi! nadir hastalıklar için çığır açacak bir adım!

Hafize Gaye Erkan kimdir? nereli? Hafize Gaye Erkan biyografisi

Türkiye'nin enerji atılımı: Doğu Akdeniz'de işbirliği potansiyeli ve Karadeniz'de yerli gaz keşifleriyle pozitif bir geleceğe!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bayram Tatilini 9 Güne Çıkardı: İşte Yeni Tarihler!"