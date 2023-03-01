Nurmah isminin anlamı nedir, Nurmah ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Nurmah isminin anlamı; Işıklı ay, ay gibi güzel ve nurlu olarak tanımlanmaktadır.Bu içeriğimizde Nurmah isminin özellikleri, isim analizi, kader sayısı, Nurmah isminin Kuran’da geçip geçmediği, isminin kökeni, cinsiyeti, harf sayısı ve rengi gibi bir çok araştırmayı sizler için yayınlıyoruz.

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Nurmah isminin anlamı nedir, Nurmah ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Nurmah isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Nurmah ismi ne demek, Nurmah ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor.

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Nurmah isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

anlamı nedir?

Nurmah İsminin anlamı nedir? TDK Nurmah anlamı:

Nurmah ismi Türk Dil Kurumunda Işıklı ay, ay gibi güzel ve nurlu anlamında tanımlanmaktadır.

Nurmah İsmi Kuranda geçiyor mu?

Nurmah ismi Kuran-ı Kerim'de geçmemektedir.

Nurmah isminin kökeni:

Nurmah ismi Arapça+Farsça kökenli bir isimdir. Türkiye'de 2 kişi tarafından kullanılmaktadır.

Nurmah isminin cinsiyeti:

Kız ismi olarak kullanılmaktadır.

Nurmah isminin rengi:

Akuamarin

Nurmah ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 6 harf bulunmaktadır.

Nurmah isminin Harf Analizi Nedir ?

Nurmah ismi 6 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

N : Sağduyulu, utangaç

U : Temkinli, ertelemeci, şanslı

R : Akıllı, lider, sert

M : Ticari Zekȃ, manevi güç, anaç

A : Öncü, lider, mantıklı

H : Statü/para, garantici

Nurmah isminin Numerolojisi Kaçtır?

Nurmah ismi 6 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

N : 17

U : 25

R : 21

M : 16

A : 1

H : 10

= 90 Nurmah İsminin Numeroloji Toplamı 90’dir.

Nurmah isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Nurmah ismi 6 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Nurmah isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

N: 5 U: 3 R: 9 M: 4 A: 1 H: 8 = 30

3 + 0 = 3 Kader sayısıdır

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Nurmah isminin 3 kader sayısına göre kişilik özellikleri

3 – Sanatsal anlamda çok yeteneklidir. Sosyaldir, Dost canlısıdır. Yüzeysel düşünür ve detaylara girmez. Dışa dönüklüğü ile tanınır. Eğlence onun için hayatın ayrılmaz bir parçasıdır, hayattan nasıl zevk alabileceğini bilir. Kilişelerden hiç hoşlanmaz, yaratıcı ve duyarlıdır. Disiplin anlamında pek iyi sayılmaz bu anlamda sıkıntılıdır. En önemli eksikliği disiplinsizlik olup disiplinli olma yönünde çaba göstermelidir.

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