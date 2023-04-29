Nurşah isminin anlamı nedir, Nurşah ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Nurşah isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Nurşah ismi ne demek, Nurşah ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor.

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Nurşah isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

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Nurşah İsminin anlamı nedir? TDK Nurşah anlamı:

Nurşah ismi Türk Dil Kurumunda Aydınlık, parak şah anlamında tanımlanmaktadır.

Nurşah İsmi Kuranda geçiyor mu?

Nurşah ismi Kuran-ı Kerim'de geçmemektedir.

Nurşah isminin kökeni:

Nurşah ismi Arapça+Farsça kökenli bir isimdir. Türkiye'de 2949 kişi tarafından kullanılmaktadır.

Nurşah isminin cinsiyeti:

Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

Nurşah isminin rengi:

Lacivert

Nurşah ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 6 harf bulunmaktadır.

Nurşah isminin Harf Analizi Nedir ?

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Nurşah ismi 6 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

N : Sağduyulu, utangaç

U : Temkinli, ertelemeci, şanslı

R : Akıllı, lider, sert

Ş : Güçlü/üretken, hayalci, sevilen

A : Öncü, lider, mantıklı

H : Statü/para, garantici

Nurşah isminin Numerolojisi Kaçtır?

Nurşah ismi 6 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

N : 17

U : 25

R : 21

Ş : 23

A : 1

H : 10

= 97 – Nurşah İsminin Numeroloji Toplamı 97’dir.

Nurşah isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Nurşah ismi 6 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Nurşah isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

N: 5 U: 3 R: 9 Ş: 1 A: 1 H: 8 = 27

2 + 7 = 9 Kader sayısıdır

Nurşah isminin 9 kader sayısına göre kişilik özellikleri

9 – Hümanist, insancıl kişiliği ile öne çıkan ve sanatsal yeteneğini gösteren bir kişiliğe sahiptir. Romantizm ve duygusallık deyince akıllara o gelir. Kuvvetli sezgileri ile birlikte duyarlı ve yaratıcıdır. Kendisini kanıtlamak için her yolu dener. Kötü alışkanlıklarını bırakmalı ve ufak detaylara takılı kalmamalıdır.

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