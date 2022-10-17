Öğrenci belgesi nasıl alınır, nasıl çıkarılır 2022? Öğrenci belgesi E-Devlet dışında nereden alınır?

Eğitim durumundaki öğrencilerin çeşitli yerlere vermek için almaları gereken öğrenci belgelerini nereden hangi işlemleri yaparak alacaklarını merak ediyorlar. E-Devlet üzerinden de alınabilen öğrenci belgesinin nasıl alındığını öğrenmek isteyenler Öğrenci belgesi nasıl alınır, nasıl çıkarılır 2022? Öğrenci belgesi E-Devlet'ten nasıl alınır? sorularına cevap arıyor. İşte merak edilenler...

ÖĞRENCİ BELGESİ NEDİR?

Öğrenci belgesi üniversitede veya lisede öğrenim gören öğrencinin hala daha okulda eğitim gördüğünü gösteren yazılı bir belgedir.

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ÖĞRENCİ BELGESİ NASIL ALINIR E-DEVLET?

Öğrenci belgesi E-Devlet üzerinden kolay bir şekilde alınabiliyor. TC kimlik numarası ve şifresi ile E-Devlet'e girerek aramaya Öğrenci Belgesi Sorgulama şeklinde yazılarak sorgulama yapılır. Kayıtlı olunan okul tarafından hazırlanmış olan belge otomatik olarak verilir.

Ekranda Belge Oluştur şeklindeki butona da basarak kolay bir şekilde çıktı alınabilir.

ÖĞRENCİ BELGESİ E-DEVLET DIŞINDA NEREDEN ALINIR?

E-Devlet'e giremeyen öğrenciler öğrenci belgelerini kayıtlı oldukları okulun öğrenci işlerine başvurarak da kısa sürede alabilirler.

ÖĞRENCİ BELGESİ NE İŞE YARAR?

Öğrenci belgesi genellikle üniversite öğrencileri tarafından kullanılmakta olup, staj, iş başvurusu veya askerlik gibi resmi işlerde lazım ola bir belgedir.