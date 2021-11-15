Bizlere hayatı öğreten, geleceğimizi şekillendiren öğretmenlerimiz için en özel günlerden birisi 24 Kasım. Öğrenciler ise bu özel günün bir parçası olabilmek için öğretmenlerini kutlamak istiyor. Bunun yanında hediye alırken tercih konusu bazen stres verici olabiliyor. Peki, Öğretmenler gününde öğretmene ne hediye alınır? 24 Kasım öğretmenler günü hediye önerileri erkek, kadın öğretmen . İşte hediye önerileri...

ÖĞRETMENLER GÜNÜNDE ÖĞRETMENE NE HEDİYE ALINIR?

Öğretmene ne hediye alınır? sorusuna cevap bulmak birçok insanı zorlayan bir süreç haline geliyor. Bu soruya cevap olması için genellikle öğretmene çiçek alınıyor olsa da farklı alternatiflere sahibiz. Öğretmene hediye alırken ise öğretmenin cinsiyeti belirleyici rol oynayabiliyor.

ERKEK ÖĞRETMENE NE HEDİYE ALINIR?

Erkek öğretmene alınacak hediyeye karar vermek çoğu zaman stresli bir süreç haline geliyor. Erkek öğretmene alınabilecek hediye alternatifleri ise şu şekilde sıralayabiliriz;

Masa / Duvar Saati

Erkek öğretmene hediye konusunda en sık tercih edilen alternatif saat oluyor. Özellikle şık bir duvar saati ya da masa saati saat seçeneği içinde yıldız gibi parlıyor. Kullanışlı ve unutulmayacak bir hediye olan saat ile siz de öğretmeninizi mutlu etmeyi başarabilirsiniz.

Termos

Kasım ayında kendisini hissettirmeye başlayan soğuk havalar da öğretmene hediye edebileceğiniz en güzel şeylerden birisi kesinlikle termos. Yılın her döneminde rahatlıkla kullanılabilecek olan termoslar, yalnızca güzel bir hediye olmayacak sizi de unutulmaz yapacak bir detay olacak.

Cetvel

Cetvel her ne kadar sert öğretmen figürü ile özdeşleşmiş bir halde olsa da hediye olarak tercih edilebilecek alternatifler arasında. Bilhassa hafif muzip bir hediye almak istiyorsanız tahta cetvel aradığınız hediye.

​​​​​​​

Kitap Ayracı

Genellikle öğretmene hediye olarak kitap tercih edilse de siz bir farklılık yaparak kitap ayracı alabilirsiniz. Ayrıca kitap almanın riskini de ayraç alternatifi ile atlatabilirsiniz. Çünkü alacağınız kitabı öğretmeninizin okumuş olma ihtimali söz konusu.

KADIN ÖĞRETMENE NE HEDİYE ALINIR?

Hayatımızdaki en özel insanlardan olan kadın öğretmenlerimiz için hediye alırken hepimiz en iyisini tercih etmek istiyoruz. Biz de kadın öğretmenler için tercih edebileceğiniz tercih edebileceğiniz hediyeleri bir araya getirdik.

​​​​​​​Çiçek

Öğretmene çiçek almak denildiği zaman genellikle akla kadın öğretmenler geliyor. Fakat öğretmene çiçeğin herhangi bir cinsiyeti olduğunu söyleyemeyiz. Erkek öğretmenler içinde rahatlıkla çiçek alternatifine yönelebilirsiniz.

Kolye

Kadınlara hediye almak istediğimiz zaman genellikle kolye alternatifine yöneliyoruz. Durum kadın öğretmene hediye almak olunca da bu alternatifi rahatlıkla kullanabiliriz. Öğretmene alınacak bir kolye bile yıllar boyunca hatırlanabilirsiniz.

​​​​​​​

Kupa / Bardak

Şık bir bardak veya kupa öğretmenleri her zaman mutlu edebilecek bir hediye olarak kabul edilir. Özellikle öğretmeninize özgü bir söz veya hareket ile özel bir kupa tasarımı yaptırarak öğretmenlere gününe damga vurabilirsiniz.

​​​​​​​

Küçük Ev Eşyaları

Kadın öğretmenler için tercih edebileceğiniz bir diğer hediye alternatifi ise küçük ev eşyaları. Ev işlerinde her zaman sizi hatırlatacak olan küçük eşyaları kullanışlı yapısı sayesinde de unutulmaz olmanızı sağlayacak.

Not Defteri

Öğretmenlerin yoğun olduğu dönemlerinde işlerini kolaylaştıracak en güzel şeylerden birisi olacak olan not defterini hediye olarak tercih edebilirsiniz. Hatta özel baskılı defterler ile daha şık bir hediye alternatifi de yaratabilirsiniz.

​​​​​​​Kalemlik

Öğretmene hediye için genellikle öğrencilerin tercih kalem oluyor. Muhtemelen sınıf arkadaşlarınızın da hediye tercihleri arasında kalemler yer alacak. Ancak siz farklı bir şekilde yaklaşarak kalemlik tercih edebilirsiniz. Bu sayede de herkesin arasından öne çıkıp farklılaşabilirsiniz.

Hediye Kutusu

Son dönemde oldukça revaçta olan Hediye Kutuları konsepti bir çok farklı ama birbiriyle uyumlu ürünün bir araya getirilerek oluşturulmasından meydana geliyor. Böyle bir hediye tercihiyle Öğretmeninizin zevkine veya ilgisine uygun bir kutlama hediyesi gönderebilirsiniz.