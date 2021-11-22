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Oksiput posterior nedir, ne demek? Oksiput posterior belirtileri ve riskleri nelerdir?

Geçtiğimiz haftalarda doğum yapan Bergüzar Korel, doğum anlarıyla ilgili bir paylaşımda bulunmuştu. Yaptığı paylaşımda oksiput posterior kavramına yer vermişti. Vatandaşlar Korel'in kullandığı bu kavramın ne anlama geldiğini merak ediyorlar. Bu bağlamda, Oksiput posterior nedir, ne demek? Oksiput posterior belirtileri ve riskleri nelerdir? İşte detaylar...

Oksiput posterior nedir, ne demek? Oksiput posterior belirtileri ve riskleri nelerdir?

Bergüzar Korel 3 Kasım tarihinde kızı Leyla'yı dünyaya getirdi. Korel hamilelikte yaşadıklarını sevenleriyle paylaştı. 11 saat doğum sancısı çektiği söyleyen ünlü oyuncu hastanede çekilen fotoğrafları paylaştı. Paylaşımında takipçilerine tavsiyelerde bulunan Bergüzar Korel satır arasında oksiput posterior terimini kullandı. Birçok kişi bu oksiput posterior tabirinin ne demek olduğunu merak ediyor. Peki, Oksiput posterior nedir, ne demek?  Oksiput posterior belirtileri ve riskleri nelerdir? Soruların cevapları haberimizde yer alıyor...

Oksiput posterior nedir, ne demek? Oksiput posterior belirtileri ve riskleri nelerdir?

OKSİPUT POSTERİOR NEDİR, NE DEMEK?

Normal doğumlarda, bebeğin yüzü annenin karnına bakacak şekilde durursa; bebeğin kafasının arkası annenin sırtına dönük pozisyonda olur. Bu durum "oksiput posterior geliş" olarak isimlendirilmektedir.

Bebeğin duruşu doğum esnasında normal pozisyona dönmez ve yüzü annenin sırtına doğru dönük bir biçimde gelmeyi sürdürürse "persiste oksiput posterior" ismini almaktadır. 

Oksiput posterior nedir, ne demek? Oksiput posterior belirtileri ve riskleri nelerdir?

Mevcut pozisyonda bebeğin kemikli kısımları annenin kemikli kısımlarıyla yan yana gelmektedir. Bu nedenle şiddetli sancılara ve bel ağrılarına sebebiyet vermektedir. Bebeğin kafasının bu pozisyonların hangisinde olduğu parmakla yapılan vajinal muayenede bebeğin bıngıldaklarına bakarak tespit edilebilmektedir. Bu pozisyonda bebek doğum kanalına en uygun optimal çapları ile girememektedir. Eğer bebeğin kafası ilerlerse sezaryen doğuma ihtiyaç duyulabilir.

Oksiput posterior nedir, ne demek? Oksiput posterior belirtileri ve riskleri nelerdir?

OKSIPUT POSTERIOR POZİSYONUNUN RİSKLERİ

  • Uzun doğum kesisi ya da makat bölgesine kadar yırtılma oluşabilme ihtimali bulunmaktadır.
  • Uzman doktorun muayeneleri ile gerekirse sezaryen doğuma karar verilebilmektedir.
  • Doğumun evreleri uzayabilmektedir.
  • Doğum ciddi şekilde zora girebilmektedir.

  • Oksiput posterior nedir, ne demek? Oksiput posterior belirtileri ve riskleri nelerdir?

OKSIPUT POSTERIOR POZİSYONUNU TETİKLEYEN FAKTÖRLER NELERDİR?

Gebelik haftasının 40 hafta üzerine çıkması (miad aşımı)

Anne yaşının 35’ten fazla olması

Anne adayında obesite bulunması

Bebeğin 4000 gramdan ağır olması

Anne olacak kişinin ilk doğumunun olacak olması

Oksiput posterior nedir, ne demek? Oksiput posterior belirtileri ve riskleri nelerdir?

Doğumun birinci ve ikinci evrelerinin uzun sürmesi

Anne adayının daha önceki doğumunda da oksiput posterior sorunuyla karşılaşmış olması

Hamileliğin 41 haftadan fazla sürmesi

Ağrısız doğum tercih edilmesi (Epidural anestezi)

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