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Okur isminin anlamı nedir, Okur ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Okur isminin anlamı; okumayı seven, okuyan kimse demektir. Bu içeriğimizde Okur isminin özellikleri, isim analizi, kader sayısı, Okur isminin Kuran’da geçip geçmediği,  isminin kökeni, cinsiyeti, harf sayısı ve rengi gibi bir çok araştırmayı sizler için yayınlıyoruz.

Okur isminin anlamı nedir, Okur ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Okur isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Okur ismi ne demek, Okur ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor. 

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Okur isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Okur İsminin anlamı nedir? TDK Okur anlamı:

TDK sözlüğünde Okur isminin anlamı ''Okuyan kimse, okuyucu, kari'' şeklinde geçmektedir. 

Okur İsmi Kuranda geçiyor mu?

Okur ismi Kuran-ı Kerim'de geçmemektedir. 

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Okur isminin kökeni:

Okur ismi Türkçe kökenli bir isimdir. Türkiye'de sadece 8 kişi Okur ismini kullanmaktadır. 

Okur isminin cinsiyeti:

Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

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Okur isminin rengi:

Lacivert

Okur ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 4 harf bulunmaktadır.

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Okur isminin Harf Analizi Nedir ?

Okur ismi 4 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

O : Sağduyulu, utangaç

K : Kariyerli

U : Temkinli, ertelemeci, şanslı

R : Akıllı, lider, sert

Okur isminin Numerolojisi Kaçtır?

Okur ismi 4 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

O : 18

K : 14

U : 25

R : 21

= 78 Okur İsminin Numeroloji Toplamı 78’dir.

Okur ismi 4 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Okur isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

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Okur isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

O: 6   K: 2   U: 3   R: 9 = 20

2 0 = 2 Kader sayısıdır

Okur isminin 2 kader sayısına göre kişilik özellikleri

2 – Önsezileri güçlü ve kuvvetlidir. Başkaları ile işbirliği içerisinde hareket etmeyi sever ve etrafından olup biten olaylara karşısında aşırı derecede duyarlıdır. Tasarım ve olayları çabucak kavrama ve idrak yeteneği vardır. Barış ve sevgi doludur kişisel çatışmalardan kaçınır. Eleştiricidir fakat işbirliği ve digalog taraftarı olduğu için ortaklık kurulması için eşsiz bir kişiliğe sahiptir. kişisel olarak yaşamdaki detaylara takılmadan yalnız kalmamaya dikkat etmelidir.

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