Ölümüyle tüm Türkiye'yi yasa boğan usta sanatçı Fatma Girik'i anma törenleri iptal edildi! Sevenlerinin üzüntüsü daha da katlandı...
Bir süredir tedavi gördüğü hastanede geçtiğimiz gün hayatını kaybeden Türk sinemasının efsane isimlerinden Fatma Girik için Şişli Belediyesi ve Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda yapılacak törenler olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan ve yaklaşık altı ay önce tedavi için İstanbul'a gelen usta sanatçı Fatma Girik, dün sabah yaşamını yitirdi. Fatma Girik'in cenazesi, Teşvikiye Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilmek üzere Bodrum'a gönderilecek.
OLUMSUZ HAVA KOŞULLARI ENGEL OLDU
Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, bugün yapılacak olan Fatma Girik Anma Töreni’nin olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendiğini duyurdu.
Keskin’in açıklaması şöyle:
“Olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın yapılacak Fatma Girik Anma Törenimiz maalesef ileri bir tarihe ertelenmiştir. Kıymetli Başkanım, yoldaşım Fatma Girik’in cenaze töreniyle ilgili bilgilendirmeyi önümüzdeki günlerde sosyal medya hesaplarımdan sizlerle paylaşacağım.”
MEMDUH ÜN'ÜN YANINA DEFNEDİLECEK
Fatma Girik, 2015 yılında yaşamını yitiren 56 yıllık hayat arkadaşı, yönetmen Memduh Ün'ün yanına defnedilecek. Belediye ekipleri, Muğla Büyükşehir Belediyesi Torba Mezarlığı'nda Girik'in toprağa verileceği Ün'ün yanındaki mezar yerinde hazırlıklar yapıldı.
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