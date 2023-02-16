Omer Tug kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Omer Tug Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Omer Tug adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Omer Tug Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Omer Tug 19 Ocak 2003 tarihinde Kocaeli şehrinde doğmuştur. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Ömer Tuğ şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Omer Tug Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Omer Tug, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kocaelispor futbol takımında oynamaktadır. Kocaelispor takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Omer Tug'nin Kocaelispor ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.

Omer Tug Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Omer Tug isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Omer Tug Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Omer Tug futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Ağu 2020 yılında Fenerbahçe U19

1 Eylül 2021 yılında Kocaeli U19

1 Temmuz 2022 yılında Kocaelispor

23 Ağu 2022 yılında 1954 Kelkit Bld

7 Şubat 2023 yılında Kocaelispor

Omer Tug Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Omer Tug şuan Kocaelispor takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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