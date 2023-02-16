Serhat Tasdemir kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Serhat Tasdemir Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Serhat Tasdemir adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Serhat Tasdemir Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Serhat Tasdemir 21 Temmuz 2000 tarihinde Blackburn şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Azerbaycan,İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Serhat Dogukan oğlu Taşdemir şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Serhat Tasdemir Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini D&S Sports Management LTD yapmaktadır. Serhat Tasdemir, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kocaelispor futbol takımında oynamaktadır. Kocaelispor takımına 18 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Serhat Tasdemir'nin Kocaelispor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Serhat Tasdemir Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/serhat.tasdemir20/

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Serhat Tasdemir Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Serhat Tasdemir isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Serhat Tasdemir Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Serhat Tasdemir futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Fylde

1 Temmuz 2019 yılında Peterborough

1 Şubat 2021 yılında Oldham Athletic

31 Mayıs 2021 yılında Peterborough

24 Temmuz 2021 yılında Barnet

31 Mayıs 2022 yılında Peterborough

4 Ağu 2022 yılında Buxton

18 Ocak 2023 yılında Kocaelispor

Serhat Tasdemir Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Serhat Tasdemir şuan Kocaelispor takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Serhat Tasdemir Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Blackburn Rovers, AFC Fylde

Azerbaycan U19 takımında 20 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 3 gol atmıştır.

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