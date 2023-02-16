Yusuf Efe Yaman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yusuf Efe Yaman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yusuf Efe Yaman adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yusuf Efe Yaman Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yusuf Efe Yaman 1 Ocak 2004 tarihinde Kocaeli şehrinde doğmuştur. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yusuf Efe Yaman Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Yusuf Efe Yaman, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kocaelispor futbol takımında oynamaktadır. Kocaelispor takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Yusuf Efe Yaman'nin Kocaelispor ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Yusuf Efe Yaman Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yusuf Efe Yaman isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Yusuf Efe Yaman Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yusuf Efe Yaman futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Kocaelispor

Yusuf Efe Yaman Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yusuf Efe Yaman şuan Kocaelispor takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

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