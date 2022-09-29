Onlarla anlaşmak çok zor! Sağlıklı bir ilişki arıyorsanız bu 3 burçtan uzak durun!

Astroloji meraklıları, sağlıklı ve güzel bir ilişki kurmak için hangi burçların iyi olduğunu merak ederek araştırıyor. Bazı burçlar var ki onlarla anlaşmak çok zor! Sağlıklı bir ilişki arıyorsanız bu 3 burçtan uzak durun! İşte o burçlar...

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Onlarla anlaşmak çok zor! Sağlıklı bir ilişki arıyorsanız bu 3 burçtan uzak durun!

Onlarla anlaşmak çok zor! Sağlıklı bir ilişki arıyorsanız bu 3 burçtan uzak durun!

KOÇ

Koç burçları tez canlılıkları ve geniş bir bakış açısıyla düşünmemeleri nedeniyle kolaylıkla ilişkiye başlayabilirler. Fakat bu onlarla iyi bir ilişki kurabileceğiniz anlamına gelmez. Onlar aşkla oynamayı, romantik takılmayı çok severler. İlgilerini kolaylıkla kaybedebildikleri için dengesiz tavırlar sergileyebilirler. Fakat kendisi her zaman arzu edilen kişi olduklarını hissetmek isterler. Duygularınızı açık ettiğinizde, onlara istedikleri gibi davrandığınızda ise hevesleri çoktan kaçmış olacaktır. Bu nedenle bir Koç burcu ile ilişki yaşamak sabır ve şans gerektirir.

Onlarla anlaşmak çok zor! Sağlıklı bir ilişki arıyorsanız bu 3 burçtan uzak durun!

İKİZLER

İkizler burcu olanlar kendilerini çok severler. Bencil davrandıkları için uzun ilişki yönetme konusunda başarısızdırlar. Sadece onları dinleyecek, kendin önce onu önemseyecek biri ile oldukları zaman iyi bir uyum yakalayabilirler fakat aksi halde İkizler burcu ile ilişki zordur. Ayrıca onlar için partnerlerinin kendilerinden üstün olmaması gerekir. Kendilerini hep daha iyi hissetmek isterler. Çok sosyal ve iletişimi kuvvetli insanlar oldukları için sık sık flörtöz davranırlar bu nedenle ilişkilerine sadık kalmaları zordur.

Onlarla anlaşmak çok zor! Sağlıklı bir ilişki arıyorsanız bu 3 burçtan uzak durun!

YAY

Yay burçları monotonluğa gelemediği için her zaman özgür ve yenilikçi olmayı severler. Bağlı kalmak ve aynı düzende olmak onlar için katlanılabilir bir şey değildir. Bu nedenle ciddi bir ilişkiye başlamak, birine bağlı kalmak onlar için korkutucu gelebilir.

Sıkılgan huyları nedeniyle içerisinde olduğu ilişkide partnerini de huzursuz edebilir. Bu ve benzeri nedenlerle Yay burçları ile ilişki yaşamak sağlıklı değildir.

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