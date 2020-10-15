Onur Ünlü Hazar Ergüçlü'ye ihanet mi etti? İşte o görüntüler

Onur Ünlü'nün uzun süredir beraber olduğu kendisinden 18 yaş küçük sevgilisi oyuncu Hazar Ergüçlü'yü aldattığı iddiaları magazin gündemine bomba gibi düştü. Onur Ünlü'nün gece saatlerinde bir kadınla yakınlık kurduğu o görüntüler ise kameralara saniye saniye böyle kaydedildi.