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  3. Onur Ünlü Hazar Ergüçlü'ye ihanet mi etti? İşte o görüntüler

Onur Ünlü Hazar Ergüçlü'ye ihanet mi etti? İşte o görüntüler

Onur Ünlü'nün uzun süredir beraber olduğu kendisinden 18 yaş küçük sevgilisi oyuncu Hazar Ergüçlü'yü aldattığı iddiaları magazin gündemine bomba gibi düştü. Onur Ünlü'nün gece saatlerinde bir kadınla yakınlık kurduğu o görüntüler ise kameralara saniye saniye böyle kaydedildi.

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15 Ekim 2020 Perşembe 10:37
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