Ortalık karışacak! Alaattin Çakıcı, Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yeniden yüklendi

Alaattin Çakıcı, CHP'lilerin kendisi hakkında savcılığa giderek şikayette bulunacaklarını bildirmesi ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisine yönelik kullandığı ifadelerin ardından yeni bir yazılı açıklama yaptı.

Çakıcı, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Kılıçdaroğlu ve avaresi siz yıllardır her gün devlete hakaret etmektesiniz. Siz her türlü ahlaksızlığı ve hakareti meşru zeminlere taşıyorsunuz.

Kılıçdaroğlu'nun basın açıklamasını dinledim ve okudum "Çakalların olduğu yerde bize kimse bir şey söyleyemez" ifadesini kullanıyorsun ve dilinin ayarı olmayan, bre gafil, sen kurt ile çakalı karıştırıyorsun.

Sen ve avaresine sesleniyorum; Başta sende ve avarende, yürek varsa ben her gün sokaktayım, çakal gibi uluyup, hatun gibi konuşacağına beni öldürtsene,

Soruyorum;

Sende ve avarende o yürek var mı? Kuvayı milliye ruhundan bahsediyorsun, Kuvayi milliye ruhu Türkiye'nin manevi tapusudur.

Kuvayı milliye ruhu taşıyanlar PKK ve silahlı sol örgütlerle birlikte hareket etmez.

Hadi oradan gafil, sende olsa olsa bölücülük ruhu vardır. Be Devlet düşmanı, sakın Atatürk'ü ağzına alma o yalaka ağzınla Atatürk'ün manevi değerlerini kirletme.

83 milyon seni iyi tanıyor, Sayın Bahçeli'yi ağzına alma, sen onun koç yumurtası bile olamazsın. Kamuoyuna saygıyla arz ederim."