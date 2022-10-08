Ortaokulda uyuşturucu krizi! 110 kişi kokainden zehirlendi, 1 öğrencinin durumu ağır

Meksika'da bir ortaokulda, 110 öğrenci kokain kullandıkları için zehirlenerek hastaneye başvurdu.

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Meksika’nın Chiapas eyaletinde, bir ortaokulda öğrenci olan 110 öğrenci zehirlenme şikayetiyle hastaneye başvurdu. Yaşları 12 ve 14 arasında değişen öğrencilerin zehirlenme nedenlerinin ise kokain kullanmaları olduğu bildirildi. 110 öğrenciden kimileri baygınlık geçirirken kimileri ise baş dönmesi ve mide bulantısı şikayeti ile hastanelere kaldırıldı.

"ENTÜBE EDİLDİ"

Hastaneye kaldırılan çocuklardan birinin durumunun ciddi olduğu ve entübe edildiği bildirildi. Hastaneye kaldırılan çocukların, uyuşturucu kullandıklarını itiraf etmeleri üzerine test incelemeleri başlatıldı. Yapılan testler sonucunda 110 çocuğun da kokain kullandığı anlaşıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken ortaokulun müdürü, bu olaydan sorumlu olan öğrencilerin okuldan atılacağını bildirdi.

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