Özel jet uçağı otoyola çakıldı! 10 kişi hayatını kaybetti!

Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da havalimanına inişe geçtiği sırada düşen bir özel jetin otoyoldaki motosiklet ile bir araca çarpması sonucu 10 kişi hayatını kaybetti.

OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA AMBULANS VE KURTARMA EKİPLERİ GÖNDERİLDİ

Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da 6'sı yolcu olmak üzere 8 kişinin bulunduğu Beehcraft 390 Premier 1 tipi özel bir jet, Sultan Abdul Aziz Shah Havalimanı'na iniş yaptığı sırada otoyola düştü. Hızla düşen jet, otoyoldaki motosiklet ile araca çarptıktan sonra alev topuna döndü. O anlar araç kameralarına yansırken, olay yerine ambulans ve kurtarma ekibi gönderildi. Jetteki 8 kişi, motosiklet sürücüsü ve araç şoförü olmak üzere toplam 10 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Malezya Sivil Havacılık Biriminden (CAAM) yapılan açıklamada, "Subang Hava Trafik Kontrol Kulesi 14.51'de olay yerinden duman çıktığını gözlemledi, ancak uçak tarafından herhangi bir imdat çağrısı yapılmadı" ifadeleri kullanıldı.

Özel jetin Langkawi Uluslararası Havalimanı'ndan kalkış yaptığı, düşüş sırasında kule ile bağlantısının kesildiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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