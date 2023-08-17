Özel jet uçağı otoyola çakıldı! 10 kişi hayatını kaybetti!

Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da havalimanına inişe geçtiği sırada düşen bir özel jetin otoyoldaki motosiklet ile bir araca çarpması sonucu 10 kişi hayatını kaybetti.

YAYINLAMA
Google News
Özel jet uçağı otoyola çakıldı! 10 kişi hayatını kaybetti!

Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da havalimanına inişe geçtiği sırada düşen bir özel jetin otoyoldaki motosiklet ile bir araca çarpması sonucu 10 kişi hayatını kaybetti.

OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA AMBULANS VE KURTARMA EKİPLERİ GÖNDERİLDİ

Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da 6'sı yolcu olmak üzere 8 kişinin bulunduğu Beehcraft 390 Premier 1 tipi özel bir jet, Sultan Abdul Aziz Shah Havalimanı'na iniş yaptığı sırada otoyola düştü. Hızla düşen jet, otoyoldaki motosiklet ile araca çarptıktan sonra alev topuna döndü. O anlar araç kameralarına yansırken, olay yerine ambulans ve kurtarma ekibi gönderildi. Jetteki 8 kişi, motosiklet sürücüsü ve araç şoförü olmak üzere toplam 10 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Malezya Sivil Havacılık Biriminden (CAAM) yapılan açıklamada, "Subang Hava Trafik Kontrol Kulesi 14.51'de olay yerinden duman çıktığını gözlemledi, ancak uçak tarafından herhangi bir imdat çağrısı yapılmadı" ifadeleri kullanıldı.

Özel jet uçağı otoyola çakıldı! 10 kişi hayatını kaybetti!

Özel jetin Langkawi Uluslararası Havalimanı'ndan kalkış yaptığı, düşüş sırasında kule ile bağlantısının kesildiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

MİT'ten kaçamadı! Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sesini yapay zekayla taklit edip dolandırıcılık yapan şahıs yakalandıMİT'ten kaçamadı! Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sesini yapay zekayla taklit edip dolandırıcılık yapan şahıs yakalandı

Bayat ekmek toplama projesiyle israfın önüne geçiliyorBayat ekmek toplama projesiyle israfın önüne geçiliyor

Uzmanından korkutan açıklama: Türkiye’de artık kış mevsimini görmeyebilirizUzmanından korkutan açıklama: Türkiye’de artık kış mevsimini görmeyebiliriz

Kars’ta otomobilin önüne atlayan yaban domuzu telef oldu!Kars’ta otomobilin önüne atlayan yaban domuzu telef oldu!

Migros çalışanları az kalsın canından oluyordu! Bodrum’da 17 personel yemekten zehirlendi!Migros çalışanları az kalsın canından oluyordu! Bodrum’da 17 personel yemekten zehirlendi!

Milyonlarca memurun beklediği haberi Bakanı Vedat Işıkhan açıkladı! İşte devletin memurlar için zam teklifiMilyonlarca memurun beklediği haberi Bakanı Vedat Işıkhan açıkladı! İşte devletin memurlar için zam teklifi

İranlı kadın polisten kaçamadı! İç çamaşırından servet çıktı!İranlı kadın polisten kaçamadı! İç çamaşırından servet çıktı!

Bankalarda10 TL'nin altındaki işlemler kapatıldı, müşteriler ATM'lere yönlendiriliyorBankalarda10 TL'nin altındaki işlemler kapatıldı, müşteriler ATM'lere yönlendiriliyor

Togg sahipleriyle buluşmaya devam ediyor, son iki haftada 909 adet teslimat yapıldıTogg sahipleriyle buluşmaya devam ediyor, son iki haftada 909 adet teslimat yapıldı

İzmitliler Pişmaniye festivalinde coşacak!İzmitliler Pişmaniye festivalinde coşacak!

Güvercin sevdası canından etti! 16 yaşındaki çocuğun güvercin kavgası kameradaGüvercin sevdası canından etti! 16 yaşındaki çocuğun güvercin kavgası kamerada

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Deprem üstüne deprem yaşadı!17 Ağustos’ta ailesini, 6 Şubat’ta yakın akrabalarını kaybetti
Deprem üstüne deprem yaşadı!17 Ağustos’ta ailesini, 6 Şubat’ta yakın akrabalarını kaybetti
Karasu Devlet Hastanesinde duygulandıran görüntü! Kedi ağzında taşıdığı yavrusunu acile getirdi
Karasu Devlet Hastanesinde duygulandıran görüntü! Kedi ağzında taşıdığı yavrusunu acile getirdi
Sokaktaki başı boş hayvanları ıslah etmeyen kurumlara kötü haber: Köpeğin ısırdığı şahıs belediye ve valiliğe açtığı davayı kazandı
Sokaktaki başı boş hayvanları ıslah etmeyen kurumlara kötü haber: Köpeğin ısırdığı şahıs belediye ve valiliğe açtığı davayı kazandı
Bayat ekmek toplama projesiyle israfın önüne geçiliyor
Bayat ekmek toplama projesiyle israfın önüne geçiliyor
Son Haberler
Özel jet uçağı otoyola çakıldı! 10 kişi hayatını kaybetti!
Özel jet uçağı otoyola çakıldı! 10 kişi hayatını kaybetti!
MİT'ten kaçamadı! Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sesini yapay zekayla taklit edip dolandırıcılık yapan şahıs yakalandı
MİT'ten kaçamadı! Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sesini yapay zekayla taklit edip dolandırıcılık yapan şahıs yakalandı
Uzmanından korkutan açıklama: Türkiye’de artık kış mevsimini görmeyebiliriz
Uzmanından korkutan açıklama: Türkiye’de artık kış mevsimini görmeyebiliriz
Kars’ta otomobilin önüne atlayan yaban domuzu telef oldu!
Kars’ta otomobilin önüne atlayan yaban domuzu telef oldu!
İzmitliler Pişmaniye festivalinde coşacak!
İzmitliler Pişmaniye festivalinde coşacak!
Meteorolojiden uyarı geldi: Cuma günü fırtına bekleniyor!
Meteorolojiden uyarı geldi: Cuma günü fırtına bekleniyor!
Çok Okunanlar
6 Milyonu aşkın kişiyi ilgilendiriyor! Hükümetten memur ve emeklilere yeni zam teklifi!
6 Milyonu aşkın kişiyi ilgilendiriyor! Hükümetten memur ve emeklilere yeni zam teklifi!
17 Ağustos Gölcük merkezli Marmara depreminin üzerinden 24 yıl geçti, Her şey 45 saniye sürdü
17 Ağustos Gölcük merkezli Marmara depreminin üzerinden 24 yıl geçti, Her şey 45 saniye sürdü
Altın bu gün kaç TL? Gram, Çeyrek Yarım, Tam altın ne kadar? 17 Ağustos Perşembe güncel altın fiyatları
Altın bu gün kaç TL? Gram, Çeyrek Yarım, Tam altın ne kadar? 17 Ağustos Perşembe güncel altın fiyatları
Bakandan emeklileri heyecanlandıran yeni açıklama! "Cumhurbaşkanımız talimat verdi emeklilerimizin maaşları ile ilgili çalışma başlattık"
Bakandan emeklileri heyecanlandıran yeni açıklama! "Cumhurbaşkanımız talimat verdi emeklilerimizin maaşları ile ilgili çalışma başlattık"
İzmit Belediyesi, EYT tazminatı ödemelerini tamamladı
İzmit Belediyesi, EYT tazminatı ödemelerini tamamladı
Her yıl düzenli Check up hayatını kurtardı
Her yıl düzenli Check up hayatını kurtardı
Yorumlananlar
Şanlıurfa'da köpeğe tecavüz iddiası haberini gören Demet Akalın'ı kendisinden geçti! Cinsel organın kopsun!
Şanlıurfa'da köpeğe tecavüz iddiası haberini gören Demet Akalın'ı kendisinden geçti! Cinsel organın kopsun!
Halil Konakçı'ya destek büyüyor! Cumhurbaşkanı başdanışmanı Oktay Saral'da katıldı
Halil Konakçı'ya destek büyüyor! Cumhurbaşkanı başdanışmanı Oktay Saral'da katıldı
İntihardan vazgeçmek için kedisini istedi, vahşet yaşattı!
İntihardan vazgeçmek için kedisini istedi, vahşet yaşattı!
Halil Konakçı'ya kötü haber! Hakkında inceleme başlatıldı
Halil Konakçı'ya kötü haber! Hakkında inceleme başlatıldı