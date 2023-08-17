İzmitliler Pişmaniye festivalinde coşacak!

İzmit Belediyesi ile ilgili kurum ve kuruluşların ortaklığıyla bu yıl 12'ncisi düzenlenecek olan Uluslararası İzmit Pişmaniye, Müzik ve Dans Festivali 25 Ağustos'ta İzmit Kent Meydanı'nda başlıyor.

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İzmitliler Pişmaniye festivalinde coşacak!

İzmit Belediyesinin, kentin sembollerinden olan pişmaniyenin ulusal ve uluslararası alanda tanıtılması amacıyla düzenleyeceği Uluslararası İzmit Pişmaniye, Müzik ve Dans Festivali 25 Ağustos'ta başlıyor.

İzmit Belediyesi ile ilgili kurum ve kuruluşların ortaklığıyla bu yıl 12'ncisi düzenlenecek olan Uluslararası İzmit Pişmaniye, Müzik ve Dans Festivali 25 Ağustos'ta İzmit Kent Meydanı'nda başlıyor. 25-27 Ağustos tarihlerinde kentin farklı noktalarında birbirinden keyifli etkinliklerle hem İzmit'in pişmaniye üreticileri vatandaşlarla bir araya gelecek hem de İzmitliler eğlence dolu 3 gün geçirecek.

Festival çerçevesinde pişmaniye yapım atölyeleri, yarışmalar ve söyleşilerin yanı sıra yurt içi ve yurt dışından gelen bando ve halk dansları toplulukları kentin dört bir yanında performans gösterileri gerçekleştirecek. İzmit'in sevilen sanatçısı Bülent Tamer 25 Ağustos Cuma akşamı saat 17.00'de İzmitlilere konser verecek. Konserin ardından saat 18.30'da Kültür Tepesi'nden Festival Korteji başlayacak.

İzmitliler Pişmaniye festivalinde coşacak!

İzmitli pişmaniye üreticileri festival boyunca İzmit Kent Meydanı'nda kurulacak stantlarda ürünlerini tanıtma fırsatı bulacak. 26 Ağustos Cumartesi günü MasterChef yarışmacısı Tahsin Küçük'ün söyleşisi gerçekleşecek. Ünlü klarnet sanatçısı Hüsnü Şenlendirici 26 Ağustos Cumartesi günü saat 21.00'de İzmit Kent Meydanı'nda sahne alacak. Festival 27 Ağustos Pazar günü düzenlenecek olan festival kareografi performansı ve dans gruplarının performans sunumlarının yer alacağı Gala Gecesi ile taçlanacak.

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KAYNAK: İHA

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