Kars’ta otomobilin önüne atlayan yaban domuzu telef oldu!

Kars'ta otomobilin çarptığı domuz telef oldu. Telef olan domuz ise sürücü tarafından yoldan kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Kars-Arpaçay-Çıldır Karayolu üzerinde meydana geldi. Otomobiliyle Kars'ta Çıldır istikametine seyir halindeki ismi öğrenilemeyen sürücü, havanın karanlık olmasından dolayı karşıdan karşıya geçen domuza çarptı. Kazada maddi hasar oluşurken, otomobilin çarptığı domuz ise telef oldu.

Kars-Arpaçay-Çıldır güzergahını kullanan sürücü, kara yolunda telef olan domuzu görünce araçtan inerek, başka trafik kazalarına neden olmasın diye yoldan kaldırıp yoluna devam etti.

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