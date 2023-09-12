Özgür Özel, adaylığını mı açıklayacak? CHP'lileri heyecanlandıran paylaşım! Tarih verdi açıklama yapacağını duyurdu

14 ve 28 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerinden mağlubiyetle ayrılan CHP'de tartışmalar bir anda alevlendi.

Seçim sürecinde cumhurbaşkanı yardımcısı adayı olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 29 Mayıs sabahı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı değişim mesajı verdi.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel de Kılıçdaroğlu'na bayrak açarak değişim dedi.

ÖZGÜR ÖZEL GERİ ADIM ATMADI

İmamoğlu, delegeler ve parti içerisindeki Kılıçdaroğlu destekçilerine boyun eğerken Özgür Özel adaylık girişiminden geri adım atmadı.

CHP'de değişim tartışması devam ederken TBMM Grup Başkanı Özgür Özel'den dikkat çekici bir hamle geldi.

KILIÇDAROĞLU İLE GÖRÜŞTÜ

Özgür Özel, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile bir görüşme gerçekleştirdiğini duyurdu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özel, "Bugün saat 14.00'te Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile bir görüşme gerçekleştirdim" ifadelerini kullandı.

CUMA GÜNÜ BASIN TOPLANTISI YAPACAK

Özel paylaşımının devamında ise 15 Eylül Cuma gününü işaret ederek; "İçinde bulunduğumuz kurultay sürecine dair 15 Eylül Cuma günü Genel Merkezimizde bir basın toplantısı yapacağım" diye yazdı.

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ADAYLIĞINI İLAN EDECEK

Özgür Özel'in bu açıklaması ile cuma günü resmen adaylığını duyurması bekleniyor.

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