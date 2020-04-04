Paça Çorbası tarifi ve malzemeleri

Bağışıklık sistemini demir gibi yapan ve özellikle kış aylarında içilmesi tavsiye edilen paça çorbası için malzemeler ve nasıl yapılacağı haberimizdedir.

Paça Çorbası Tarifi İçin Malzemeler

5 parça kuzu paça

1 litre

su

1 tatlı kaşığı

tuz

Sosu için:

5 yemek kaşığı

sirke

2 diş

sarımsak

Terbiyesi için:

2 yemek kaşığı

un

2 yemek kaşığı

oda sıcaklığında tereyağı

1/2 adet

limonun suyu

2 adet

yumurta sarısı

Üzeri için:

1 yemek kaşığı

tereyağı

1 çay kaşığı

toz kırmızı biber

Paça Çorbası Tarifi Nasıl Yapılır?

Paçaları yıkayın ve derince bir tencerenin içine aktarın.

Tuz ve su ilave ederek yaklaşık 1-1,5 saat kadar kaynamaya bırakın.

Terbiyesi için:

Ayrı bir tencerenin içinde tereyağını eritin.

Üzerine un ekleyerek kıvam almasını sağlayın.

Kıvam alınca kaynayan paçanın suyundan yaklaşık olarak 1/2 çay bardağı kadar ilave edin.

Bir kabın içinde limon suyu ve yumurta sarılarını iyice çırpın.

Terbiyenin içine azar azar ilave edip, kesilmemesine özen gösterin. Kıvam aldıktan sonra ocaktan alın.

Hazırladığınız terbiyeyi kesilmemesine dikkat ederek kaynayan paça suyunun içine yavaş yavaş ilave ederek bağlayın.

Birkaç dakika daha kaynatın ve ocaktan alın.

Sosu için:

Sarımsakları incecik rendeleyin ya da dövün.

Sirke ile karıştırın ve çorbanızın üzerine gezdirin.

Üzeri için:

Tereyağını bir tavada eritin. Toz kırmızı biberi de ekleyerek hafifçe çevirin.

Hazırladığınız çorbanın üzerine gezdirerek afiyetle tüketin.