Pandül ne demek, TDK'ya göre Pandül kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Pandül ne demek? Pandül TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi pandül kelimesi. Peki pandül ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre pandül nedir, pandül kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

PANDÜL NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Pandül kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Pandül kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre pandül kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Sarkaç

