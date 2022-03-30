Parlamenter sistem metnini büyükelçiye yolladı mı? Bakan Soylu'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na zor sorular: Grup Toplantısını bekledik, cevap gelmedi

Birbirine benzemez olan 6 parti, güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışmasını 28 Şubat Pazartesi günü Ankara Bilkent Otel'de düzenlenen toplantı ile kamuoyuna duyurdu. Söz konusu sistemde cumhurbaşkanının nasıl seçileceği konusu muallak olarak yerini korurken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Esenyurt İlçe Başkanlığı Konferans Salonu'nda düzenlenen AK Parti Esenyurt İlçe Danışma Meclisi'nin toplantısında yaptığı konuşmada gündemi sarsmıştı.

"BİRAZ EDEBİN VARSA BUNU AÇIKLA"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun güçlendirilmiş parlamenter sistem mutabakat metnini bir büyükelçiye göndererek düzelttirdiği iddia eden Bakan Süleyman Soylu," Buradan Kılıçdaroğlu'na ve altılı masadaki diğerlerine bir söz söylemek istiyorum. Kılıçdaroğlu biraz doğruysan, dürüstsen, bu millete ait en ufak bir inancın varsa, ilk altılı masa toplantısından sonra, beraber oluşturduğunuz, o tutanak altına almaya çalıştığı bildiriyi hangi büyükelçiye düzeltmeye gönderdin? Biraz edebin varsa bunu açıkla. Eğer kendilerine biraz saygıları varsa o masadaki diğer 5 kişi de Kılıçdaroğlu'na 'Bizden sonra hangi temsilciyle bunu bir büyükelçiye gönderdin ve bunu redakte ettirdin, düzelttirdin diye ?' kendilerine, sorumlu oldukları tabana ve bu aziz millete en ufak bir saygıları varsa sorsunlar. " açıklamasında bulunmuştu.

KILIÇDAROĞLU'NA İKİ SORU SORDU

Söz konusu açıklama sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bir cevap gelmezken, Bakan Soylu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kılıçdaroğlu'na sorduğu soruları tekrarladı. Soylu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili Kılıçdaroğlu;

Altılı toplantısından sonra 'bir büyükelçini' bir büyükelçiye metni düzeltmek için gönderdin.

Problem 1: Bu iki büyükelçiden hangisi satış yaptı?

Problem 2 : Kime sattı?

Grup Toplantısını bekledik. Cevap gelmedi..."

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