Patlıcan Kebabı nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta Patlıcan Kebabı tarifi

Kanal D ekranlarının sevilen yarışması Gelinim Mutfakta yeni sezonda yepyeni yarışmacılarla izleyici ile buluştu. Haftanın ilk gününde gelinler bugün Patlıcan Kebabı yapacak. Peki kıyasıya yarışan gelinlerin yaptığı Patlıcan Kebabı nasıl yapılır? Patlıcan Kebabı tarifi nedir? Malzemeleri nelerdir? detaylar haberimizde..

PATLICAN KEBABI TARİFİ

PATLICAN KEBABI TARİFİ MALZEMELERİ

4 orta boy patlıcan

4 adet domates

4-5 adet biber

6-7 diş sarımsak

10 adet arpacık soğanı

Köfte için:

500 gr kıyma

½ çay bardağı zeytinyağı

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber

Tuz

Sos için:

2 su bardağı sıcak su

1 yemek kaşığı salça

Tuz



PATLICAN KEBABI TARİFİ YAPILIŞI

Patlıcanları dilimleyip, tuzlu suda yarım saat bekletin.

Ayrı bir kapta köfteyi hazırlayın.

Kıyma, zeytinyağı ve baharatları ekleyip güzelce yoğurun.

Köfte harcını yarım saat buzdolabında bekletin.

Şişe patlıcanları, domatesleri, biberleri ve köfteleri dizin.

Soğan ve sarımsakları aralara serpin.

Salçalın sosu tepsinin üzerinde gezdirin.

Tepsinin üzerini folyo ile kaplayın ve önceden ısıtılmış 200 derece fırında yaklaşık 30-35 dakika pişirin.

Patlıcan kebabı tarifi hazır. Afiyet olsun…



PATLICAN KEBABI TARİFİ KAÇ KALORİ?

Ortalama bir porsiyon patlıcan kebabı tarifi yaklaşık 282 kalori içermektedir.