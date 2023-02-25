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Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan, kimdir, nerelidir, hangi partilidir? İbrahim Yılmazcan'ın Biyografisi
Ülkemizde yaşanan Kahramanmaraş merkezli deprem felaketiyle 11 ili ve ilçelerini etkilemiş o ilçelerden bir tanesi de Pazarcık ilçesidir. Peki! Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan, nerelidir, kaç yaşındadır, hangi partilidir? İşte Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan'ın biyografisi
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