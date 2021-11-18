Pelsinvanya'da neler oluyor? Cenaze araçları FETÖ elebaşı için mi? Fethullah Gülen öldü de saklanıyor mu? İddiaları kuvvetlendirecek detay kafaları karıştırdı!

Son zamanlarda ülke gündemini çalkayan FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in öldüğüne dair iddiaları kuvvetlendirecek bir gelişmeye şahit olundu. İddiaya göre, Pelsinvanya'da yoğun araç trafiği oluştu ve konvoyu andıran trafikte ABD FBI araçlarının da olduğu görüldü. ABD FBI araçlarının devreye girmesi akıllara tek bir soruyu getirdi. Fethullah Gülen öldü mü? Çiftlik yakınlarında görülen cenaze aracı ise şüpheleri tek bir noktaya çıkarıyor.

BASIN İÇERİ YAKLAŞTIRILMIYOR

Edinilen bilgiye göre, cenaze aracının görüldüğü çiftlik yakınına ne ambulans servisleri ne de basın ekipleri yaklaştırılıyor. Pelsinvanya'daki ABD FBI araçlarının, yoğun trafiğin içinde yer alması ise cenaze sebebi olarak gösterildi.

Basının yaklaştırılmadığı çiftlikte henüz ne olduğu bilinmiyor.

AA ŞEFİNDEN AÇIKLAMA: TAKİP EDİYOR VE ARAŞTIRIYORUZ

Anadolu Ajansı Washington Büro Şefi Hakan Copur, da konuya ilişkin olarak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Feto'nun zehirlendiği, ölmüş olabileceği, onu zehirleyenin öldürüldüğü yönündeki iddiaları biz de yakından takip ediyor ve araştırıyoruz. İddialara konu olan olaylarla ilgili bölgedeki polis kaynaklarına ve yerel medyaya yansıyan bir durum yok.

Bu yine de çiftlikte herhangi bir olay yaşanmadığı anlamına gelmez, bir şeyler olmuş ve bu polise (henüz) intikal ettirilmemiş de olabilir.

Ancak böyle bir durumu uzun süre örgüt bile saklayamaz. Kısa sürede işin rengi belli olur, biz de yerinden gelişmeleri aktarırız. Son bir not: Bugünkü gelişmelerin de ötesinde ABD'deki görev sürem içinde en çok flaşını vermek isteyeceğim haber şu olurdu: "FETÖ elebaşı Gülen öldü."

KODLAR BİR ARAYA GETİRİLDİĞİNDE BİR MESAJ ÇIKIYOR

Sosyal medya hesaplarında paylaşım yapan FETÖ terör örgütü üyeleri, sabaha karşı FETÖ'nün eski video ve yazılarını yayınlamaya başladılar.

Israrla şu altı noktaya değindikleri ise dikkatlerden kaçmadı;

Yabancı güçler (İstihbarat elemanı sokulması)

Şok olma

Sağanak sağanak gelen belalar,

Sabırlı olmalıyız,

Moral bozukluğu bizi yıldırmamalı

Sustum,söndü son gülüşü.

Tüm bu ipuçları bir araya getirildiğinde bizi önemli bir olay yaşandığını anlatıyor gibi.

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