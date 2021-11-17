Sosyal medyada bir anda yayıldı! FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü mü?

15 Temmuz'un darbe girişimin gerçekleştiren FETÖ'nün elebaşı Fethullah Gülen'in geçtiğimiz günlerde paylaşılan fotoğrafının ardından bu kez öldürüldüğü öne sürüldü.Twitter'da bir sosyal medya kullanıcısının iddiasına göre Gülen'in yıllardır yanından ayırmadığı "sır küpü" Cevdet Türkyolu'nun, yanına sızan bir Türk istihbaratçısı Gülen'i zehirleyerek öldürdü. Söz konusu kullanıcının iddiasına göre Gülen'in yanında yer alan Cevdet Türkyolu'da kendini asarak intihar etti.

"GÜLEN'İ ZEHİRLİYOR, AKABİNDE KAÇIYOR"

İddianın sahibi Twitter kullanıcısı şu ifadeleri kullandı:

"İstihbarat bilgisi, gelen habere göre Cevdet Türkyolu'nun yanına sızan Türk istihbaratçısı, Fetulah Gülen'i zehirliyor, akabinde kaçıyor, Cevdet Türkyolu cesedi görünce evine geçiyor ve kendini asıyor. Bu durum da hem Fetö papazı hem de Cevdet Türkyolu cehenneme yolcu oluyor."

İstihbarat bilgisi, gelen habere göre Cevdet Türkyolu'nun yanına sızan Türk istihbaratçısı,Fetulah Gülen'i zehirliyor, akabinde kaçıyor, Cevdet Türkyolu cesedi görünce evine geçiyor ve kendini asıyor



Bu durum da hem Fetö papazı hem de Cevdet Türkyolu #cehenneme yolcu oluyor. — ??Emine ÇELİK?? (@senkimsinya_RTE) November 17, 2021

Bir sosyal medya kullanıcısının kaynağın sorması üzerine ise kullanıcı," Kaynak bana ulaştılar diyeyim güvendiğim bir kaynak" ifadelerini kullandı.

Ancak terör örgütünün yayın organı Samanyolu'nda Gülen'in bir videosuna yer verilmesi dikkat çekti.

BURAK BEKİROĞLU: GELEN MESAJLAR GÜLEN'İN ZEHİRLENDİĞİ YÖNÜNDE

Öte yandan Avukat Burak Bekiroğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda," PENSİLVANYADA KAOS! ABD vatandaşlarından akşam saat 19:30 gibi Cevdet Türkyolu’nun evinin etrafında kalabalıklar olduğu haberi geldi… Konu ilgili akşam saat 23:25 ve 23:42 de başkaca güvenilir kaynaktan gelen mesajlar da Gülen’in zehirlendiği yönünde." ifadelerini kullandı.

PENSİLVANYADA KAOS



ABD vatandaşlarından akşam saat 19:30 gibi Cevdet Türkyolu’nun evinin etrafında kalabalıklar olduğu haberi geldi…



Konu ilgili akşam saat 23:25 ve 23:42 de başkaca güvenilir kaynaktan gelen mesajlar da Gülen’in zehirlendiği yönünde.



(Resimde ki Uzun Cevdet) pic.twitter.com/d0po7Wl3bm — Burak Bekiroğlu (@burakbekiroglu) November 16, 2021

Öte yandan geçtiğimiz günlerde FETÖ Gülşah Çavuşoğlu Gülen'in son halini sosyal medya hesabından paylaştı. Söz konusu fotoğrafta Gülen'in bahçede oturduğu ve kahve içtiği görüldü. Ayıca Gülen'in iyice yaşlandığı ve bitkin durumda olduğu ise dikkatli gözlerden kaçmadı.

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