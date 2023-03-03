Pendikspor Geriye Düştüğü Müsabakada Galip Gelmeyi Başardı | Pendikspor 2-1 Altınordu

Maçtan önce Kahramanmaraş merkezli depremlerde vefat eden vatandaşlar ve Türk futbolunun önemli isimlerinden Ziya Şengül'ün vefatı dolayısıyla saygı duruşunda bulunuldu. Seremoninin ardından Pendikspor taraftar Grubu Magnifico üyeleri, Pendikspor Futbol A.Ş. Başkanı Mahmut Türkoğlu, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin ve futbolseverler depremzede çocuklara gönderilmek üzere yeşil sahaya rengarenk futbol topları attılar.

Pendikspor Taraftar Grubu Magnifico üyeleri, maç boyunca depremden etkilenen şehirlerin plaka numaralarındaki dakikalarda şehirlerin isimlerini tezahürat etti. Geçtiğimiz yıllarda vefat eden arkadaşları Harun Uzun'u da unutmayan Pendikspor tribünü Harun Uzun'un ismini tezahürat etti. Müsabakaya ev sahibi Pendikspor başladı. Ev sahibi takım müsabakada siyah formayla mücadele etti. Maça hızlı başlayan taraf ev sahibi Pendikspor oldu.

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9. dakikada Altınordu ağlarıyla buluşan top, daha öncesinde oluşan faul sebebiyle gol değeri kazanmadı.

11. dakikada Pendikspor ceza sahasında topla buluşan Ali Özgün, topu Pendikspor ağlarına yolladı 0-1.

İlk yarıda başka gol olmayınca müsabakanın ilk yarısı konuk ekip Altınordu'nun üstünlüğüyle sona erdi.

Pendikspor devre arasında iki oyuncu değişikliği yaptı. Gökcan Kaya'nın yerine Aias Aosman, Tarık Tekdal'ın yerine Berkay Sülüngöz oyuna dahil oldu.

55. dakikada konuk ekip Altınordu iki oyuncu değişikliği yaptı. Ali Özgün yerini Ahmet Dereli'ye, Recep Aydın yerini Emircan Gürlük'e bıraktı.

62. dakikada Pendiksporlu Ahmet Ildız takımına beraberliği getiren golü kaydetti 1-1.

68'de Pendikspor'da Oğulcan Çağlayan yerini Görkem Bitin'e bıraktı.

72. dakikada Altınordu iki oyuncu değişikliği daha yaptı. Metehan yılmaz yerini Kürşad Sürmeli'ye, Ahmet İlhan Özek yerini Kubilay Aktaş'a bıraktı.

75. dakikada Pendiksporlu Ahmet Ildız yerini Ali Han Tunçer'e bıraktı.

85. dakikada Pendikspor ceza sahası dışında rakibini yerde bırakan Pendiksporlu Thuram sarı kartı gören oyuncu oldu.

88. dakikada Ali Han Tunçer Pendikspor'un ikinci golünü atan isim oldu 2-1.

89. dakikada Pendiksporlu Thuram yerini Oltan Karakullukçu'ya bıraktı.

89. dakikada Altınordulu Metehan Mimaroğlu yerini Hüsamettin Yener'e bıraktı.

Maçta başka gol olmayınca müsabaka 2-1 Pendikspor'un üstünlüğüyle sona erdi.

Maç Sonucu: Pendikspor 2-1 Altınordu

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Cezası dolayısıyla takımının başında yeşil sahaya çıkamayan Pendikspor Teknik Direktörü Osman Özköylü'nün yerine galibiyetin ardından konuşan Pendikspor Yardımcı Antrenörü Uğur Okur şunları söyledi: "Öncelikle taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Ülkemizde yaşanan deprem afetinde, özellikle taraftarımız organize ettikleri yardımlarla camiamıza yakışanı yaptılar. Hocamız, ekibimiz, taraftarlarımız ve Pendikspor yönetimi olarak deprem bölgesi için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Hepimizin başı sağ olsun. Maç için konuşmak gerekirse, Teknik Direktörümüz Osman Özköylü başta olmak üzere, futbolcu kardeşlerimiz bu maç için yüksek konsantrasyonla mücadele ettiler. Altınordu takımı da Pendiksporumuz da iyi mücadele etti. Oyuncularımızı tebrik ediyorum."

Pendikspor ligin 25. haftasında, 7 Mart 2023 Salı günü Siltaş Yapı Pendik Stadyumu'nda Tuzlaspor ile karşı karşıya gelecek.