Toprak Razgatlıoğlu Dünya Superbike Şampiyonası'nın Endonezya ayağında ikinci oldu!

Endonezya'daki Pertamina Mandalika Pisti'nde gerçekleştirilen hafta sonunun ilk yarışında Toprak Razgatlıoğlu ikinci oldu.

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Toprak Razgatlıoğlu Dünya Superbike Şampiyonası'nın Endonezya ayağında ikinci oldu!

Endonezya Superbike Şampiyonu yarışında, Ducati pilotu Alvaro Bautista birinci, Pata Yamaha Prometeo takımının bir başka pilotu Andrea Locatelli ise üçüncü sırada tamamladı.

Bu yarışın ardından genel klasmanda, Ducati pilotu Alvaro Bautista 87 puanla birinci, Yamaha'dan Andrea Locatelli 50 puanla ikinci, Yamaha'dan milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu ise 43 puanla üçüncü sıraya yerleşti.

Toprak Razgatlıoğlu Dünya Superbike Şampiyonası'nın Endonezya yağında ikinci oldu!

"ÇOK ZOR BİR YARIŞTI"

Yarışın ardından açıklama yapan Razgatlıoğlu, "Çok zor bir yarıştı. 8 ve 9 tur içinde ön lastik performansı çok düştü. Ben iyi bir pozisyonda olabilmek için çalıştım ama burada olmak, kaza yapmaktan iyidir". ifadelerini kullandı.

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