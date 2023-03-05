Bursaspor Amedspor karşılaşması öncesi saha karıştı! Ortalık savaş alanına döndü!

TFF 2. Lig Beyaz Grup maçında Bursaspor ile Amed Sportif Faaliyetler bugün oynanacak maç öncesi iki tarafında sözlü atışmaları sonucu sahada kavgaya tutuştular.

YEŞİL SAHALAR RİNGİNE DÖNDÜ

Yeşil-beyazlı takımın taraftarları Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nu doldururken Bursaspor taraftarları dün gece Amedspor takımının kaldığı otel önünde "Ne Mutlu Türküm" diyerek bağırmışlardı. Maç öncesi iki takımda ısınma hareketleri yaparken ortalık bir anda karıştı. İki takımın oyuncularını polis ekipleri güçlükle ayırırken maç gecikmeli olarak başladı. Yaklaşık 40 bin Bursaspor taraftarı tribünleri doldururken "Ne mutlu Türküm diyene" sözleri tribünleri adeta inletti.