Bursaspor Amedspor karşılaşmasında yaşananlara ilişkin Süleyman Soylu açıklamada bulundu!

Bugün saat 14.00'da Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumunda oynanacak olan Bursaspor ve Amedspor mücadelesi gergin dakikalara sahne oldu. Yeşil sahalarda birbirine giren iki takım sporcuları yumruk yumruğa kavga etti. Polis ekiplerinin futbolcuları ayırması sonrası maç gecikmeli de olsa başladı.

AÇILAN PANKARTLARA İLİŞKİN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaşanan gergi anlardan sonra Amedsporlu taraftarlar sahaya pet şişe attı. Ardından yaşanan olaylar sonrası tribünlerde "yeşil kod adlı Mahmut Yıldırım" ve "beyaz toros" pankartları açıldı. Açılan pankartlara ilişkin Süleyman Soylu sosyal medya hesabından kamu görevlilerinin açığa alınacağını bildirdi. Süleyman Soylu resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Bursa’daki futbol müsabakasında, futbol seyrinin dışındaki görseller kabul edilemez ve spor ile bağdaştırılamaz. Bu görsellerin stada sokulmasında zafiyet gösteren kamu görevlileri ile ilgili soruşturma başlatılmış ve ilgili kamu görevlileri açığa alınmıştır." belirtti.