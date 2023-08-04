Pendik’te kan donduran olay! Önce kadın arkadaşını öldürdü, ardından kendini astı!

Pendik'te çocuğu ile bir sitede yaşayan kadın, evinde erkek arkadaşı ile tartışma yaşadı. Erkek şahıs, tartıştığı kadını bıçaklayarak öldürdü, ardından kendisini asarak intihar etti. Kadının 8 yaşlarındaki çocuğu ise cinayetten habersiz bir şekilde sitenin parkında oynadı.

TARTIŞTIĞI ARKADAŞINI BOĞAZINDAN BIÇAKLAYIP İNTİHAR ETTİ

Olay, Pendik'te bulunan bir sitede sabah saatlerinde yaşandı. İddiaya göre özel bir hastanede hasta kayıt bölümünde çalışan Nazlı Duman isimli kadın, evine gelen erkek arkadaşı Emrah Bolat ile tartışmaya başladı. Tartışmanın alevlenmesiyle Bolat, Nazlı Duman'ı boğazından bıçaklayarak öldürdü. Emrah Bolat cinayetin ardından kendisini ev içerisinde asarak hayatına son verdi. Nazlı Duman'ın 8 yaşlarında olan çocuğu ise o anlarda her şeyden habersiz bir şekilde sitenin parkında oyun oynuyordu.

Olayın bildirilmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri evde incelemelerde bulundu. Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemleri aldı. Hayatını kaybeden kadın ile adamın yakınları da site önüne gelerek gözyaşı döktü, feryat etti. İncelemelerin ardından kadın ile adamın cenazesi cenaze nakil aracına konularak Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Son dakika: Hesaplarınızı kontrol edin! Tarım ve Orman Bakanlığı duyurdu ödemeler yapılıyor

Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması! Herşey bu yüzden yükseliyormuş

Haberin Devamı

İHA muhabiri ayıyla burun buruna geldi! Ayı saldırısından son anda kurtuldu!

Böyle ilan görülmedi: "Sahibinden az kullanılmış tabut" İlginç ilan Pendik'ten

MİT'ten Sincar'da kritik operasyon! PKK'nın sözde kuryesi Terörist Yılmaz Bayram öldürüldü

Arsızca, takip ettiği kadının sırt çantasındaki telefonu çalıp kaçtı!

Yabancı yatırıma geliyor, 4 Ağustos Gazete manşetleri

4 Ağustos Cuma Güncel altın fiyatları ne kadar oldu, Gram ve Çeyrek altın ne kadar? Altın düşer mi çıkar mı?