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  3. Pendik'te korkunç intihar! Otel odasında iple asılı bulundu

Pendik'te korkunç intihar! Otel odasında iple asılı bulundu

Pendik'te bir otelde gece saatlerinde 32 yaşındaki İrfan Özay isimli bir kişi odasında çalışanlar tarafından iple asılı bir şekilde bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, çevrede güvenlik önlemi alırken olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından ceset Adli Tıp kurumu morguna kaldırıldı.

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16 Kasım 2020 Pazartesi 11:18
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