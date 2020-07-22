Pınar Gültekin'in babasının sözleri yürekleri dağladı: ''Kızımı teşhis edemedim''

Muğla'nın Ula ilçesinde 16 Temmuz'dan beri kaybolan ve dün yapılan incelemeler sonucu vahşice öldürülmüş bir şekilde ormanlık alanda bulunan Pınar Gültekin'in babası Kanal D ekranlarında yayınlanan Hakan Ural ve Nur Tuğba Namlı’nın sunduğu “Neler Oluyor Hayatta” programındaki feryadıyla acısını Türkiye ile paylaştı.

Kanal D ekranlarında Hakan Ural ve Nur Tuğba Namlı’nın sunduğu “Neler Oluyor Hayatta” programına telefonla bağlanan Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin yaptığı konuşmayla dinleyenlerin yüreğini sızlattı. Gültekin'in "Bir insanı öldürürsün ama bu şekilde öldürülür mü Allah aşkına söyleyin? Ben bir baba olarak kızımı teşhis edemedim. Bu benim yüreğimi yakıyor. Bu acıyla ben yaşayamam zaten" ifadeleri ile tarif edilemez acısını dile getirdi.

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