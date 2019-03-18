Pirinç Köftesi nasıl yapılır? Pirinç Köftesi tarifi.. Kanal D ekranlarının sevilen yemek yapma yarışması Gelinim Mutfakta'da gelinler bugün ''Pirinç Köftesi'' yapıyor. Kıyasıya yarışan gelinlerin yaptığı Saksı Kebabı ise merak konusu oldu. Pirinç Köftesi nasıl yapılır? Malzemeleri neler? Pirinç Köftesi İşte tarifi...

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