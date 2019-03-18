Pirinç Köftesi nasıl yapılır? Pirinç Köftesi tarifi..
Kanal D ekranlarının sevilen yemek yapma yarışması Gelinim Mutfakta'da gelinler bugün ''Pirinç Köftesi'' yapıyor. Kıyasıya yarışan gelinlerin yaptığı Saksı Kebabı ise merak konusu oldu. Pirinç Köftesi nasıl yapılır? Malzemeleri neler? Pirinç Köftesi İşte tarifi...
Kanal D ekranlarının sevilen yemek yapma yarışması Gelinim Mutfakta'da gelinler bugün ''Pirinç Köftesi '' yapıyor. Kıyasıya yarışan gelinlerin yaptığı Pirinç Köftesi ise merak konusu oldu. Pirinç Köftesi nasıl yapılır? Malzemeleri neler? Pirinç Köftesi İşte tarifi...
PİRİNÇ KÖFTESİ NASIL YAPILIR?
PİRİNÇ KÖFTESİ MALZEMELER
KÖFTESİ İÇİN;
- 2 su bardağı haşlanmış pirinç
- 2 adet yumurta
- 250 gr kaşar peyniri
- Tuz
- Karabiber
İÇ HARCI İÇİN;
- 300 gr dana kıyma
- 2 adet kuru soğan
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- 3 yemek kaşığı sıvı yağ
- Tuz
- Pul biber
- Karabiber
KIZARTMAK İÇİN;
- 4 adet yumurta akı
- Galeta unu
- Sıvı yağ
SUNUMU İÇİN;
- 1 demet maydanoz
Pirinç Köftesi Yapılışı
Pirinci haşlayalım, suyunu çekince altın kapatıp soğumaya alalım.
Soğanı incecik doğrayıp tereyağ-sıvıyağ ile hafifçe kavuralım. Kıymayı ekleyip kavurmaya devam edin. Tuz, karabiber ekleyip soğumaya bırakın.
Haşlanmış pirince yumurta, rendelenmiş kaşar peyniri, tuz, karabiber ekleyip yoğurun. 1 kaşık pirinçli karışımı avucunuza alıp yuvarlayın ve ortasına parmakla bastırıp çukur yapın. İçine kıyma harcı ilave edin. Tekrar yuvarlanıp hafifçe yassılaştırın. Pirinç köftelerini sırayla çırpılmış yumurta akı ve galeta ununa bulayın. Yağı tavada kızdırıp köfteleri kızartın. Kâğıt havlu üzerine alıp fazla yağı çektirerek servis yapın.
1 paket içim kremayı buzdolabından çıkartıp mikserle iyice katılaşana kadar yüksek devirde 3-4 dakika çırpın.
Ardından çırpılmış krema ile, soğumuş muhallebiyi katlayarak karıştırın.
Geniş bir kasenin tabanına bebe bisküvisini ezin.
Üzerine biraz muhallebi dökün.
Onun üzerine kabaca doğradığınız 2 avuç boz içten (kabuksuz Şam Fıstığı) serpin ve kabaca parçalara böldüğünüz kağıt helvadan koyun.
Bebe bisküvisini elinizle parçalayıp üzerine koyun.Tekrar muhallebiden koyup aynı şekilde katman katman kaseyi doldurun.
Afiyet olsun
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