Pıtrak isminin anlamı nedir, Pıtrak ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Pıtrak isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Pıtrak ismi ne demek, Pıtrak ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor.

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Pıtrak isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

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Pıtrak İsminin anlamı nedir? TDK Pıtrak anlamı:

Pıtrak ismi Türk Dil Kurumunda Dikenli tohumu insanların giysilerine, hayvanların tüylerine yapışan bir ot.

Ağaç dallarında kuruyup dikenleşen küçük budaklar anlamında tanımlanmaktadır.

Pıtrak İsmi Kuranda geçiyor mu?

Pıtrak ismi Kuran-ı Kerim'de geçmemektedir.

Pıtrak isminin kökeni:

Pıtrak ismi Türkçe kökenli bir isimdir. Türkiye'de 1 kişi tarafından kullanılmaktadır.

Pıtrak isminin cinsiyeti:

Kız ismi olarak kullanılmaktadır.

Pıtrak isminin rengi:

Şeftali

Pıtrak ismindeki harf sayısı:

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İçerisinde toplam 6 harf bulunmaktadır.

Pıtrak isminin Harf Analizi Nedir ?

Pıtrak ismi 6 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

P : Kendinden emin,

I : Duygusal, sezgisel, sanatçı

T : Hayalperest, tembel,

R : Akıllı, lider, sert

A : Öncü, lider, mantıklı

K : Kariyerli

Pıtrak isminin Numerolojisi Kaçtır?

Pıtrak ismi 6 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

P : 20

I : 11

T : 24

R : 21

A : 1

K : 14

= 91 – Pıtrak İsminin Numeroloji Toplamı 91’dir.

Pıtrak isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Pıtrak ismi 6 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Pıtrak isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

P: 7 I: 9 T: 2 R: 9 A: 1 K: 2 = 30

3 + 0 = 3 Kader sayısıdır

Pıtrak isminin 3 kader sayısına göre kişilik özellikleri

3 – Sanatsal anlamda çok yeteneklidir. Sosyaldir, Dost canlısıdır. Yüzeysel düşünür ve detaylara girmez. Dışa dönüklüğü ile tanınır. Eğlence onun için hayatın ayrılmaz bir parçasıdır, hayattan nasıl zevk alabileceğini bilir. Kilişelerden hiç hoşlanmaz, yaratıcı ve duyarlıdır. Disiplin anlamında pek iyi sayılmaz bu anlamda sıkıntılıdır. En önemli eksikliği disiplinsizlik olup disiplinli olma yönünde çaba göstermelidir.

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