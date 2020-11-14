Formula 1'de en çok kullanılan terimlerden birisi olan 'pol pozisyonu' İstanbul'daki Formula 1 yarışları öncesinde en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Bu konunun tüm detaylarını haberimizde bulabilirsiniz. Peki, Pole position ne demek? Formula 1 pole pozisyonu ne demek? İşte detaylar...

POLE POSİTİON NE DEMEK?

Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinde kariyerinin ilk 'pol pozisyonu'nu elde eden Lance Stroll'un ardından pole position ne demek, pole pozisyonu ne demek? soruları en çok sorulan sorular arasında yer aldı. Pol pozisyonu, bir yarışa başlamak için en iyi sıralama anlamına gelir. Sıralama turlarında en iyi dereceyi yapan pilotlar, yarış gününde pistin birinci pozisyonunda yer alarak yarışa başlar ve avantajlı konuma gelir.

"Pol pozisyonu" terimi; at yarışında, yarışa en öndeki yuvadan başlayan atı belirtmek için kullanılan ifadeden gelmektedir.

Terim motor sporlarına çok farklı biçimlerde girmiştir. Pist yarışlarında, yarışa ilk sırada başlayacak olan pilot pol pozisyonu sahibi olarak adlandırılmaktadır. Genellikle farklı bir seansta elde edilen derecelere göre belirlenen pol pozisyonu, önceki yarışların sonuçlarına göre de şekillenebilmektedir.

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İSTANBUL'DA POLE POZİSYONU LANCE STROLL'UN

Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinin sıralama turlarında birinci olan Racing Point'ten Lance Stroll, yarın düzenlenecek yarışa ilk cepten başlayacak.

22 yaşındaki genç pilot kariyerinin ilk pole pozisyonunu Türkiye Grand Prix'sinde elde etti. Öte yandan Mercedes-AMG takımı bu sezon ilk kez pole pozisyonunu elde edemedi.

Lance Stroll'ün takım arkadaşı Sergio Perez ise yarınki yarışa üçüncü sırada başlayacak.