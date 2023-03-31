Polis dehşetle karşılaştı! Elazığ'da 6 kişi bir evde ölü bulundu!

Doğal gaz kaçağı nedeniyle eve gelen polis dehşet manzarayla karşılaştı. 6 kişinin evde kafasından silahla kafalarından vurulmuş halde ölü bulundu. Olay ile ilgili inceleme başlatan ekipler aktif görev yapan öğretmenin önce ailesini öldürdüğünü sonra da intihar ettiği öğrenildi.

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Polis dehşetle karşılaştı! Elazığ'da 6 kişi bir evde ölü bulundu!

Korkunç olay Elazığ merkez Salıbaba Mahallesi Ümran Sokak’ta meydana geldi. Olayı gerçekleştirdiği iddia edilen öğretmen Hüseyin F., henüz bilinmeyen bir nedenle eve girip ailesi ile tartıştı. Tartışmanın ardından Hüseyin F., yanında getirdiği pompalı tüfekle dehşet saçtı. Hüseyin F., babası Cuma Ali, annesi Zeynep, kardeşi Remziye ve engelli kardeşleri Yusuf ve Mesut'a ateş ettikten sonra silahı başına dayayarak intihar etti.

Polis dehşetle karşılaştı! Elazığ'da 6 kişi bir evde ölü bulundu!

DOĞAL GAZ KAÇAĞI İHBARI SONRASI GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Doğal gaz kaçağı ihbarı yapılmasının ardından polis ve itfaiye ekipleri bölgeye intikal etti. İhbarın yapıldığı eve giren ekipler, içeride 6 kişiyi kafasından vurulmuş halde buldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, özel harekat ve destek ekipleri sevk edildi. İçeri giren sağlık ekipleri, yaptıkları ilk incelemede 6 kişinin de hayatını kaybettiğini belirledi. Hüseyin, Zeynep, Remziye, Cuma Ali, Yusuf ve Mesut F.'nin cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

Polis dehşetle karşılaştı! Elazığ'da 6 kişi bir evde ölü bulundu! Polis dehşetle karşılaştı! Elazığ'da 6 kişi bir evde ölü bulundu!

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