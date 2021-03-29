Polis helikopterinden korkunç kaza! Kalkış esnasında paramparça oldu

İtalya’nın Bolzano kentinde eğitim uçuşu için kalkışa hazırlanan AW169 tipi polis helikopteri, havalanacağı sırada henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yan yattı. O sırada dönen pervanesinden kopan parçaları etrafa saçılan helikopterdeki 2 kişinin ise yaralı olarak kurtulduğu öğrenildi.