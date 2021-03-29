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  3. Polis helikopterinden korkunç kaza! Kalkış esnasında paramparça oldu

Polis helikopterinden korkunç kaza! Kalkış esnasında paramparça oldu

İtalya’nın Bolzano kentinde eğitim uçuşu için kalkışa hazırlanan AW169 tipi polis helikopteri, havalanacağı sırada henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yan yattı. O sırada dönen pervanesinden kopan parçaları etrafa saçılan helikopterdeki 2 kişinin ise yaralı olarak kurtulduğu öğrenildi.

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29 Mart 2021 Pazartesi 09:15
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