Polis helikopterinden korkunç kaza! Kalkış esnasında paramparça oldu
İtalya’nın Bolzano kentinde eğitim uçuşu için kalkışa hazırlanan AW169 tipi polis helikopteri, havalanacağı sırada henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yan yattı. O sırada dönen pervanesinden kopan parçaları etrafa saçılan helikopterdeki 2 kişinin ise yaralı olarak kurtulduğu öğrenildi.
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