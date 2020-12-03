Portekiz liginde Bilal Göregen rüzgarı!

Portekiz Ligi'nde oynanan P. Ferreira - Famalicao maçı sonrası Portekiz ekiplerinden Paços de Ferrira takımının 2 - 0 galibiyetinin ardından Bilal Göregen'in seslendirdiği bir ezgiyi maç sonu müziği olarak kullanmaya başladı. O anlar ise kameralara saniye saniye böyle kaydedildi.