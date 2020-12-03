Portekiz liginde Bilal Göregen rüzgarı!
Portekiz Ligi'nde oynanan P. Ferreira - Famalicao maçı sonrası Portekiz ekiplerinden Paços de Ferrira takımının 2 - 0 galibiyetinin ardından Bilal Göregen'in seslendirdiği bir ezgiyi maç sonu müziği olarak kullanmaya başladı. O anlar ise kameralara saniye saniye böyle kaydedildi.
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03 Aralık 2020 Perşembe 17:10
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