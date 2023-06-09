Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz kimdir? Fatma Meriç Yılmaz nereli?

Kızılay başkanlığına getirilen Fatma Meriç Yılmaz ismi, insanlar tarafından mereak edilmeye başlandı. Kafalardaki başlıca sorular Fatma Meriç Yılmaz kimdir? nerelidir. İşte yeni Kızılay Başkanı Fatma Meriç Yılmaz'ın biyografisi.

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Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz kimdir? Fatma Meriç Yılmaz nereli?

Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz kimdir? Fatma Meriç Yılmaz nereli?

Fatma Meriç Yılmaz 1975 yılında Ankarada doğmuştur. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden 200 yılında mezun olarak, tıpta uzmanlık eğitimini 200-2003 yılları arasında Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tamamlamıştır.

2003-2010 yılları arasında Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesinde başasistan olarak görev yapmaya başlayan Fatma Meri. Yılmaz, 2008 yılında doçentlik ünvanını aldı ve 2010 yılında Ankara Eğştşm ve Araştırma hastanesinde Klinik Şef Yardımcılığı yaptı. 2011 yılında Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim dalına Doçent olarak atandı.

Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz kimdir? Fatma Meriç Yılmaz nereli?

2015-2016 yılları arasında Ankara 1. Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği; 2016-2017 yılları arasında Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Ulusal ve uluslararası alanda çok sayıda yayınlanmış makalesi bulunan Yılmaz, halen Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıbbi Biyokimya ABD. da Öğretim Üyesi ve Ankara Şehir Hastanesi Tıbbi Biyokimya Kliniğinde Eğitim Görevlisi olarak çalışmaktadır. Yılmaz’ın ayrıca, TÜBİTAK BİDEP Danışma Kurulu Üyeliği, Sağlık Bakanlığı Tıbbi Laboratuvar Bilim Kurulu Üyeliği ve IFCC C-NPU komisyonunda asil üyeliği bulunmaktadır. 2015 yılından bu yana Türk Kızılay Yönetim Kurulu üyeliğine devam etmekte, ve halen Kızılay Kadın Koordinasyon Kurulu Başkanlığını yürütmektedir. Evli ve üç çocuk annesidir.

Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz kimdir? Fatma Meriç Yılmaz nereli?

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