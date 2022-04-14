Prof. Dr. Naci Görür'den İstanbul depremi için tedirgin eden sözler: "Muhakkak 7.0 üzerinde bir depremle sınanacak, olasılığı..."

Deprem gerçeğini yaşadığı acı tecrübelerle en iyi bilen ülke olan Türkiye bir kez da depremle sallandı. AFAD'ın açıklamasına göre Karadeniz'de Zonguldak'ın Ereğli ilçesi açıklarında 11 Nisan Pazartesi günü saat 20.38'de 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Söz konusu deprem İstanbul'un da aralarında bulunduğu çevre illerde hissedilirken bu durum uzmanların 7.0 üzerinde olacağını dile getirdiği Marmara depremini akıllara getirdi.

Özellikle İstanbul'da yıkıcı bir etkiye neden olması beklenen depremle ilgili yaptığı değerlendirmelerde adından söz ettiren Bilim Akademisi Üyesi Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, yaşanan son deprem ve İstanbul depremi için açıklamalarda bulundu.

"İSTANBUL'DA HİSSEDİLDİ AMA KUZEY ANADOLU FAY KUŞAĞI İLE DOĞRUDAN İLİŞKİSİ YOKTUR"

Karadeniz'de meydana meydana gelen deprem için konuşan Görür," Orada kuzeye yönelimli bindirme fayları var. O fayların üzerinde olan küçük bir deprem. İstanbul’da hissedildi ama Kuzey Anadolu Fay kuşağı ile doğrudan ilişkisi yoktur." dedi.

"FAYLAR HAREKETLENDİ Mİ GİBİ DÜŞÜNCELERE GİRMEK DOĞRU OLMAZ"

Söz konusu depremin İstanbul'da beklenen depremi tetiklemesinin uzak bir ihtimal olduğunu kaydeden Görür," Faylar hareketlendi mi gibi düşüncelere girmek doğru olmaz. Bu faylar aktif faylar, üzerlerinde belirli hareketler oluşuyor." diye konuştu.

"DOĞU ANADOLU FAYI, STRES TRANSFER ETMİŞ OLABİLİR"

Doğu Anadolu Fayının 20’nci yüzyılda hemen hemen hiç deprem üretmediğini anımsatan Naci Görür, Kuzey Anadolu Fayı'nın 7.0 ve 7'ye yakın büyüklüklerde depremler ürettiğine dikkat çekerek," Kuzey Anadolu Fayı böyle aktifken Doğu Anadolu Fayı üzerinde bu tür bir aktivite görülmedi. Elazığ Depremi olduğu zaman Elazığ’ın güneybatı yönüne doğru depremin enerji transfer etmesi söz konusu. Doğrultu atımlı faylar, herhangi bir yerde deprem ürettiği zaman, her iki tarafına doğru da stres transfer etmiş olabilir." ifadelerini kullandı.

BİR SONRAKİ DEPREM İÇİN KONUM VERDİ

Zonguldak'ta meydana gelen depremin Marmara'daki fayla bir ilgili olmadığını ifade eden Prof. Dr. Naci Görür, bir sonraki depremin Doğu Anadolu Fayı üzerinde Erkenek, Çelikhan, Kahramanmaraş Türkoğlu bölgelerinde olacağını düşündüğünü ifade etti.

"İSTANBUL'DA BEKLENEN DEPREMİN ZAMAN PERİYODU TÜKENİYOR"

İstanbul depremi için değerlendirmelerde bulunan Naci Görür şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul’da değişen bir şey yok. İstanbul’da beklenen depremin zaman periyodu tükeniyor. İstanbul bir sismik boşluktur, muhakkak 7.0 üzerinde bir depremle sınanacak ve Kuzey Anadolu Fayı enerjisini boşaltacaktır. Marmara Denizi’nde 99’dan itibaren 30 yıl içerisinde deprem olma olasılığı yüzde 62."

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