Prof. Dr. Naci Görür'den Sosyal Konut Projesi için korkutan açıklamalar! "İlk kez söylüyorum" diyerek uyardı!

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Sosyal Konut Projelerine dair yaptığı açıklamalarına bir yenisini daha ekleyerek bu projelerin İstanbul'da yapılmamasını söyledi.

Rukiye Karapunar
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Prof. Dr. Naci Görür'den Sosyal Konut Projesi için korkutan açıklamalar! "İlk kez söylüyorum" diyerek uyardı!

Bilim Kurulu Üyesi ve Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür geçtiğimiz günlerde 81 ilde yapılacak olan Sosyal konut Projelerine dair açıklamalarda bulunarak projelerin yapımında dikkat edilmesi gerekenleri anlatmıştı. Katıldığı bir canlı yayın programında yeni değerlendirmelerde bulunarak "Bu proje kesinlikle İstanbul’da uygulanmamalıdır" uyarısında bulundu.

BARAJLAR DEVRE DIŞI KALACAK

Projenin büyük b ir kısmının Avrupa yakasında yapılacağını ama Avrupa yakasının zemin ve jeolojik olarak oldukça kötü olduğunu ve olası bir depremde yerle bir olacağını söyleyen Görür "İlk kez söylüyorum, 16 barajdan 7'si depremde yok olacak. Büyük ölçüde çatlama ve sıvılaşma ile bu barajlar çok büyük ihtimalle devre dışı kalacak." dedi.

Prof. Dr. Naci Görür'den korkutan Sosyal Konut Projesi için açıklamalar! İlk kez söylüyorum diyerek uyardı!

İSTANBUL DEPREME HAZIR BİR ŞEHİR DEĞİL

İstanbul'un hali hazırda bir deprem kenti olduğunu belirten Görür "1999 senesinde Gölcük depremi olduğu zaman bilim insanları olarak bizler İstanbul'un tehdit altına girdiğini, büyük bir depremle karşı karşıya kalacağını İstanbul'un da depreme hazır olmadığı için çok büyük miktarda can ve mal kaybına uğrayabileceğini söyledik.

Dedik ki İstanbul bir an önce deprem odaklı kentsel dönüşüme tabi tutularak bu kent deprem dirençli hale getirilmeli. Çünkü kentin yapı stoku yüzde 60 oranında güvenli değil gecekondu mantığıyla inşa edilmiş. Bu uyarılarımız sonucunda İstanbul'da bir takım şeyler yapıldı." ifadelerine yer verdi.

Prof. Dr. Naci Görür'den korkutan Sosyal Konut Projesi için açıklamalar! İlk kez söylüyorum diyerek uyardı!

"İSTANBUL'U DEPREME HAZIRLAMAK BUNLARIN GERİSİNDE KALDI"

İstanbul'un şu an için depreme hazır bir kent olmadığını ve olası depremde büyük can kapıların olacağının altını çizen Görür "Biz bunları duyururken birden bire karşımıza iki proje çıktı. İstanbul'u 22 yıldır depreme hazırlayın diye dilimizde tüy bittiği projenin önüne geçti ve İstanbul'u depreme hazırlamak bunların arkasında kaldı. Bunlardan biri biliyorsunuz Kanal İstanbul oldu. İstanbul depreme hazırlanması gerekirken yüz binlerce insanımızın canını kurtarmak gerekirken böyle bir proje varken Kanal İstanbul nereden çıktı? Amacı bile belli değil. Getirisi götürüsüne baktığınız zaman doğru dürüst getirisi bile yok... Olsa bile yüz binlerce insanımızı korumak varken neden bu projeyi tartışıyorsunuz diye karşı çıktık. İnşallah yapmazlar derken birden bire bu proje çıktı." dedi.

Prof. Dr. Naci Görür'den korkutan Sosyal Konut Projesi için açıklamalar! İlk kez söylüyorum diyerek uyardı!

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