AFAD verilerine göre İzmir'in Seferihisar ilçesinde saat 14.51'de 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaşanan depremi değerlendirmek için Selçuk Tepeli'nin sunduğu FOX Ana Haber'e konuk olan Deprem Bilimci Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'ın değerlendirmeleri sosyal medyada gündem oldu.

PROF.DR. ÖVGÜN AHMET ERCAN NE DEDİ?

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, FOX TV canlı yayınında,"Bir ülkede ekonomi ne kadar bozuksa deprem o kadar öldürücü olur. Deprem ve terör yoksulun sorunudur. Bir ülkede yoksulluğu yenmedikçe depremlerin adı ölüm olur. İnsanlar istedikleri için kötü ev yapmıyorlar, yer inceleme çalışmalarına, mimari çalışmalara para ödemeleri gerekiyor. Bir ülkede deprem sorununu çözmek için o ülkenin ekonomisinin düzelmesi gerekiyor. Yoksulluk ne kadar fazlaysa deprem size o kadar yakındır. Depremde zaten yoksullar ölür, zenginler ölmez. Hiçbir ünlünün, hiçbir zengin kişinin enkaz altından çıkarıldığını duymadınız, duymayacaksınız. Dolayısıyla ana sorun, yoksulluktur." ifadelerini kullandı.

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"BU DEPREMLE EŞİK AŞILMIŞTIR"

Depremi Birgün'e değerlendiren Övgün Ahmet Ercan, söz konusu depremin bir hafta önce dediği yerde olduğunu belirterek,"Depremin olacağını üç aydır söylüyordum. Aydın’dan gelen kırıkla Seferihisar’dan gelen kırığın arasında her an deprem olabilir demiştim ve maalesef oldu. Bu depremle eşik değer aşılmıştır. İzmir ve Aydın illerinde özellikle Rum evlerinde yıkılmalar bekliyorum. Bunun dışında da bazı evlerde yıkılmalar olabilir. En fazla Sisam Adası’nda ve diğer Ege Adalarında yıkım bekliyorum. " dedi.

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Övgün Ahmet Ercan şunları kaydetti:

"Bunun dışında yine depremler olacaktır bunlar, çok yıkıcı olmayacaktır ve hasar görmüş evler bu depremlerle yıkılacaktır. En fazla sarsıntı Seferihisar, Urla, Kuşadası, Bornova, Göztepe, Bostanlı ve Mavişehir’de görülmüştür. Özellikle bu saydığım yerlerde oturanlar bu gece evlerine girmesinler. Çok şükür ki deprem bu saatte oldu. Deprem akşam saatlerinde olsaydı etkisi daha fazla olacaktı."

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