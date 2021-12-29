İnsan kaynaklı trafik kazalarını en aza düşürmek için uygulanılan psikoteknik testi, İçişleri Bakanlığı genelgesiyle yürürlüğe girdi. Psikoteknik belgesi edinecek olan vatandaşlar konu hakkında ayrıntılı bilgi için araştırmalara başladı. Peki, Psikoteknik belgesi nedir? Nasıl alınır? Psikoteknik raporu zorunlu mu? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...

PSİKOTEKNİK BELGESİ NEDİR?

Psikoteknik belgesi, kişilerin bedensel ve psikolojik durumlarının sürücülük yapmaya elverişli olup olmadığını gösteren, psikolog ve simülatör eşliğinde gerçekleştirilen 1 saatlik bir testin sonucuna göre verilen bir belgedir. Psikoteknik belgesi, Sağlık Bakanlığı denetiminde onaylı kurumlar tarafından verilmektedir.

Psikoteknik belgesi alırken, sürücülerin algılama, dikkat, hafıza, muhakeme ve benzeri yeteneklerine, psikomotor yetenek ve becerilerine yani; tepki hızı, göz, el, ayak koordinasyonu ve benzeri davranışlarına, alışkanlık ve kişilik özelliklerine yani; risk alma, saldırganlık, sorumluluk, öz kontrol, ve benzeri davranışlarına bakılmaktadır. Şayet yapılan bu değerlendirmeler olumlu ise sürücü psikoteknik belgesi alabilir.

PSİKOTEKNİK RAPORU ZORUNLU MU? KİMLERE ZORUNLU?

Bütün ticari araç kullanıcılarının Türkiye’nin 847 noktasında yer alan psikoteknik merkezlerine sabah 08.00’den 23.00’e kadar gidebileceklerini ifade eden Trafik Güvenliği ve Psikoteknik Merkezleri Dernek Başkanı Cengizhan Kutlu, "Servis, otobüs, kamyon, kamyonet, taksi gibi bütün ticari araç kullanıcılarının alması gereken bir belgedir. Psikoteknik raporu olmayan şoförlerin, şirketlerde K belgeleri ve benzeri belgelerin de iptal olması söz konusu. Çünkü nitelikli şoförün olması gereken kriterler arasında psikoteknik değerlendirme raporu var. Nitelikli şoförü ticari araç kullandırmak zorunluluğu var. Şirket, nitelikli olmayan şoförü görevlendirdiği takdirde ve yarın bir kaza olduğu zaman şirket müdürü veya yetkilisi mahkemede bununla karşı karşıya kalır ve ceza alır” diye konuştu.

Yani psikoteknik belgesi, servis, otobüs, kamyon, kamyonet, taksi gibi bütün ticari araç kullanıcılarının alması gereken bir belgedir.

Psikoteknik belgesinin en önemli kullanım sebepleri şöyledir:

-Ehliyetin yasal nedenlerle geri alınması halinde, tespit edilen kural ihlallerinin sürücülük için gerekli yetenek ve becerilerin eksikliğinden kaynaklanıp kaynaklanmadığına ilişkin bir sonuca varılması amacıyla

-Sürücü olması uygun olmayan kişilerin belirlenmesi amacıyla

-Mesleği sürücülük olan kişilerin çalışmaya devam ettikleri sürücülük açısından uygun olup olmadıklarının belirlenmesi amacıyla

-Yüksek sürücülük performansı gerektiren alanlar için sürücü seçimi amacıyla (ağır vasıta sürücülüğü, uzun yol sürücülüğü, yolcu taşımacılığı gibi)

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PSİKOTEKNİK BELGESİ NASIL ALINIR?

Psikoteknik belgesi, Sağlık Bakanlığı tarafından onay verilmiş kurumlar tarafından verilmektedir. İlinizde bulunan bu kurumlara başvuruda bulunarak psikoteknik belgesi almak için başvuru yapabilirsiniz. Belge için yaklaşık 1 saat süren ve kişinin beden ve ruhsal sağlığının sürücülüğe elverişli olup olmadığının ölçüldüğü bir teste tabi tutulursunuz. Bu testin sonunda başarılı olarak adaylara psikoteknik belgesi verilir.

Psikoteknik raporu alan ticari araç sürücüleri almış oldukları psikoteknik raporu 5 (beş) yıl süre ile geçerlidir. Bu süre dolduktan sonra tekrar bu rapordan almaları gerekmektedir. Merkezimizden psikoteknik raporu alan sürücülerin rapor tarihi dolmadan 15 gün önceden hatırlatma yapılmaktadır.