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Putin korkutan talimatı verdi mi? Bombaların babasını kullandıkları iddia ediliyor! Organları buharlaştırıyor!

Ukrayna'yı işgal eden Rus ordusu, başkent Kiev'i vurmaya devam ediyor. Rus lider Vladimir Putin son olarak termobarik silah kullandırdığı iddia edildi.

Putin korkutan talimatı verdi mi? Bombaların babasını kullandıkları iddia ediliyor! Organları buharlaştırıyor!

Rus ordusunun Ukrayna'da vakum bombası kullandığı iddiası ortalığı daha da karıştırdı. Rusya ile Ukrayna heyetleri arasındaki görüşmede henüz bir anlaşma sağlanamadı. Ateşkes görüşmeleri devam ederken bile Rusya'nın, başkent Kiev'e saldırısı sürüyor. Rusya - Ukrayna savaşının altıncı gününde ortaya farklı bir iddia atıldı.

Ukrayna'nın ABD büyükelçisi Oksana Markarova, ABD Kongre üyeleriyle yaptığı görüşme sırasında Rusya'nın vakum bombası kullandığını iddia etti.

Putin korkutan talimatı verdi mi? Bombaların babasını kullandıkları iddia ediliyor! Organları buharlaştırıyor!

'Bugün Cenevre Sözleşmesi tarafından yasaklanmış olan vakum bombasını kullandılar. Rusya'nın Ukrayna'ya vermeye çalıştığı yıkım tahmin edilenden çok daha fazla' dedi.

KORKULAR ARTMIŞTI

Rusya'nın kara birliklerinin beklenenden daha yavaş ilerlediği için Rusya'nın organları buharlaştırabilen, iç organları ezebilen yıkıcı silah kullanmaya başlayacağına dair korkular artmıştı.

Putin korkutan talimatı verdi mi? Bombaların babasını kullandıkları iddia ediliyor! Organları buharlaştırıyor!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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