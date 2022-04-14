Ramazan Bayramı’nda seyahat edeceklere müjde! Yüksek Hızlı Tren hatlarına ek sefer geliyor

Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala, vatandaşlar akraba ziyareti ve tatil seyahatlerini planlamaya başladı. 2 Mayıs’ta gerçekleşecek olan Ramazan Bayramı’nda yoğunluktan dolayı biletler erkenden tükenebiliyor. Bu soruna yönelik Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan açıklama geldi.

EK SEFERLER ARTACAK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Ramazan Bayramı’nda Yüksek Hızlı Tren hatlarında 10 bin 728, konvansiyonel trenlerde 34 bin 800 olmak üzere toplam 45 bin 528 kişilik ek kapasite artışı yapılacağını ve biletlerin yarından itibaren satışa sunulacağını açıkladı.

10 BİN 728 KİŞİLİK İLAVE YAPILACAK

Açıklamalara göre, Ankara-İstanbul (Söğütlüçeşme) ve Konya-İstanbul (Söğütlüçeşme) hatlarında ek yüksek hızlı tren (YHT) seferleri düzenleneceği belirtilerek, 29-30 Nisan ve 1-6-7-8 Mayıs tarihlerinde her gün işleyecek ek seferlerle 10 bin 728 kişilik ilave kapasite sağlanacağı duyuruldu.

BAYRAM TATİLİ SÜRESİNCE DEVAM EDECEK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: “İzmir Mavi Ekspresi, 4 Eylül Mavi Ekspresi, Doğu Ekspresi, Güney/Vangölü Ekspresi, Konya Mavi Ekspresi, Ege Ekspresi, Erciyes Ekspresi, Toros Ekspresi, Fırat Ekspresi, Pamukkale Ekspresi, Ankara Ekspresi, Ada Ekspresi ile Uzunköprü-Halkalı Bölgesel Treni, Kapıkule-Halkalı Bölgesel Trenine de pulman vagonlar ilave edilecek. Bayram tatili süresince ana hat ve bölgesel trenlerde toplam 580 vagon ilaveyle 34 bin 800 kapasite artışı sağlanacak.”

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