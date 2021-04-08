Ramazan Güllaç tarifi, malzemeleri, yapılışı, faydaları 2021! Güllaç nasıl yapılır? Kaç kalori? başlıkları şu sırlar internet mecrasında vatandaşlar tarafından sıkça aratılan konular arasında yerini aldı. Biz de konuyla ilgili tüm bilgilere haberimizde yer verdik.

RAMAZAN GÜLLAÇ TARİFİ 2021

GÜLLAÇ MALZEMELERİ

Güllaç tatlısının malzeme listesinde;

- 12 adet güllaç yaprağı

- 5 su bardağı süt

- 1 su bardağı toz şeker

- 1 çay bardağı gül suyu

- 1 su bardağı ince çekilmiş ceviz içi

- 1 su bardağı file fındık

- 1 kase nar içi bulunmaktadır.

RAMAZAN GÜLLAÇ YAPILIŞI! GÜLLAÇ NASIL YAPILIR?

Güllaç tatlısı için ilk olarak süt ve şekeri tencere kaynatın, ocaktan alırken gül suyunu ekleyin ve ılıması için kenara koyun. Güllaç yapraklarını parçalar halinde kırın. Güllaç tatlısını yapacağınız tepsine kuru güllaç yapraklarını serpin. Hazırladığınız sütlü karışımdan azar azar ekleyerek, yaprakları ıslatın. Ardından cevizleri ve fındıkların serpin ve yine üzerini güllaç yaprakları ile kaplayın. Bu işlemi yapraklar bitene kadar tekrar edin. Güllaç yapraklarının sütü tam olarak çekmesi için hazırlık aşaması bittikten sonra 10 dakika buzdolabında beklemesi gerekir. Dinlenen ve sütünü çeken Güllaç tatlısını üzerine file fındık ve nane serperek ve dilimleyerek servis edebilirsiniz. Afiyet olsun...

GÜLLAÇ FAYDALARI

Ramazan'da iftar sofralarının vazgeçilmezi olan Güllaç tatlısı, hem faydalı hem de hafif olarak Ramazan ayında vatandaşların çokça tükettiği tatlılar arasında yerini almaktadır. Sindirimi son derece kolay olan Güllaç tatlısının karbonhidrat ve protein yönünden zengin olduğu bilinmektedir. Güllaç, uzmanlar tarafından hem sağlıklı bir alternatif olarak görülmekte hem de fosfor ve kalsiyum değerlerinin zengin olduğu bir besindir. Herkesin gözüne ve damağına hitap eden güllacın 1 porsiyonu yetişkinlerde vücudun ihtiyacı olan kalsiyum miktarının %40'ını karşılamaktadır. Omega-3 yağları açısından da son derece zengindir.

GÜLLAÇ KAÇ KALORİ?

Diğer şerbetli tatlılara göre kalori miktarının az olduğu bilinen Güllaç tatlısının ince bir dilimin porsiyonunda 250 kalori bulunmaktadır. Badem, ceviz ve fındık çeşitleriyle satılan Güllaç, minerallerin vücuda kazanılmasında önemli bir rol oynanmaktadır. Diyabet hastalarının da canları çektiklerinde bir porsiyondan fazla yememeleri gerektiği unutulmamalıdır.