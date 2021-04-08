Geçtiğimiz ay vefat eden İsmail Kartal'ın ismi köylerindeki halı saha tesisine verildiBeslenme ve Diyet Uzmanı Veysel Ciğerli, zayıflamak isteyenlere sağlıklı tavsiyelerde bulunduTürkiye'deki Suriyeli şirketlerin yüzde 25'i Mersin'de bulunuyorNehir Toklu, Dicle Ezgi Ekinci ve Seyit Metin Barut kimdir?Artvin'in vaka sayısı sıfır olan köyünde görenleri şaşırtan önlemTRT Spor yayın akışı 8 Nisan 2021 Perşembe| TRT Spor'da bugün canlı yayın akışıFutbol tutkunlarına müjde! Süper Lig’de 35-39. hafta programları açıklandıTedavi parasını hırsızların çaldığı görme engelli Nehir'in masrafını Göz Vakfı üstlendiSelin Şekerci: "O trafik kazası beni sahneyle tanıştırdı"Bin bir hevesle almıştı ama 3 gün sonra çalındı
İstanbul6 °C
  1. HABERLER
  2. YEMEK TARİFLERİ
  3. Ramazan Güllaç tarifi, malzemeleri, yapılışı, faydaları 2021! Güllaç nasıl yapılır? Kaç kalori?

Ramazan Güllaç tarifi, malzemeleri, yapılışı, faydaları 2021! Güllaç nasıl yapılır? Kaç kalori?

2021 yılı Ramazan ayına az bir zaman kala Ramazan ayının en çok yapılan tatlısı Güllaç tarifi ile ilgili bilgi almak isteyenler, Ramazan Güllaç tarifi, malzemeleri, yapılışı, faydaları 2021! Güllaç nasıl yapılır? Kaç kalori? yazarak internetten bakmaya devam ediyor. İşte Güllaç tarifi hakkında bilinmesi gerekenler...

Ramazan Güllaç tarifi, malzemeleri, yapılışı, faydaları 2021! Güllaç nasıl yapılır? Kaç kalori?

Ramazan Güllaç tarifi, malzemeleri, yapılışı, faydaları 2021! Güllaç nasıl yapılır? Kaç kalori? başlıkları şu sırlar internet mecrasında vatandaşlar tarafından sıkça aratılan konular arasında yerini aldı. Biz de konuyla ilgili tüm bilgilere haberimizde yer verdik.

RAMAZAN GÜLLAÇ TARİFİ 2021

GÜLLAÇ MALZEMELERİ

Güllaç tatlısının malzeme listesinde;

- 12 adet güllaç yaprağı

- 5 su bardağı süt

- 1 su bardağı toz şeker

- 1 çay bardağı gül suyu

- 1 su bardağı ince çekilmiş ceviz içi

- 1 su bardağı file fındık

- 1 kase nar içi bulunmaktadır.

Ramazan Güllaç tarifi, malzemeleri, yapılışı, faydaları 2021! Güllaç nasıl yapılır? Kaç kalori?

RAMAZAN GÜLLAÇ YAPILIŞI! GÜLLAÇ NASIL YAPILIR?

Güllaç tatlısı için ilk olarak süt ve şekeri tencere kaynatın, ocaktan alırken gül suyunu ekleyin ve ılıması için kenara koyun. Güllaç yapraklarını parçalar halinde kırın. Güllaç tatlısını yapacağınız tepsine kuru güllaç yapraklarını serpin. Hazırladığınız sütlü karışımdan azar azar ekleyerek, yaprakları ıslatın. Ardından cevizleri ve fındıkların serpin ve yine üzerini güllaç yaprakları ile kaplayın. Bu işlemi yapraklar bitene kadar tekrar edin. Güllaç yapraklarının sütü tam olarak çekmesi için hazırlık aşaması bittikten sonra 10 dakika buzdolabında beklemesi gerekir. Dinlenen ve sütünü çeken Güllaç tatlısını üzerine file fındık ve nane serperek ve dilimleyerek servis edebilirsiniz. Afiyet olsun...

Ramazan Güllaç tarifi, malzemeleri, yapılışı, faydaları 2021! Güllaç nasıl yapılır? Kaç kalori?

GÜLLAÇ FAYDALARI

Ramazan'da iftar sofralarının vazgeçilmezi olan Güllaç tatlısı, hem faydalı hem de hafif olarak Ramazan ayında vatandaşların çokça tükettiği tatlılar arasında yerini almaktadır. Sindirimi son derece kolay olan Güllaç tatlısının karbonhidrat ve protein yönünden zengin olduğu bilinmektedir. Güllaç, uzmanlar tarafından hem sağlıklı bir alternatif olarak görülmekte hem de fosfor ve kalsiyum değerlerinin zengin olduğu bir besindir. Herkesin gözüne ve damağına hitap eden güllacın 1 porsiyonu yetişkinlerde vücudun ihtiyacı olan kalsiyum miktarının %40'ını karşılamaktadır. Omega-3 yağları açısından da son derece zengindir. 

Ramazan Güllaç tarifi, malzemeleri, yapılışı, faydaları 2021! Güllaç nasıl yapılır? Kaç kalori?

GÜLLAÇ KAÇ KALORİ?

Diğer şerbetli tatlılara göre kalori miktarının az olduğu bilinen Güllaç tatlısının ince bir dilimin porsiyonunda 250 kalori bulunmaktadır. Badem, ceviz ve fındık çeşitleriyle satılan Güllaç, minerallerin vücuda kazanılmasında önemli bir rol oynanmaktadır. Diyabet hastalarının da canları çektiklerinde bir porsiyondan fazla yememeleri gerektiği unutulmamalıdır.

Okan Gül
Video ve Yerel Haberler Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT